حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پذیرش بدون آزمون دانشگاهها و موسسات آموزش عالی گفت: ثبت نام و انتخاب رشته بر اساس سوابق تحصیلی بر مبنای قانون سنجش و پذیرش دانشجو مصوب ۱۰ شهریور ۹۲ مجلس شورای اسلامی و مصوبات شورای سنجش و پذیرش دانشجو در تاریخهای ۸ و ۱۲ دیماه ۹۷ انجام میشود.
وی افزود: ثبتنام و انتخاب رشته برای گزینش در رشتههای تحصیلی که پذیرش در آنها صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (معدل کتبی دیپلم) صورت میپذیرد منحصراً به صورت اینترنتی است.
مشاور عالی سازمان سنجش تاکید کرد: ظرفیت پذیرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی مهرماه سال ۱۳۹۸ دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ۵۹۶ هزار نفر است.
وی یادآور شد: ثبت نام در این کدرشتهها از ۲۰ اسفند ۹۷ آغاز شده است و تا ۲۸ شهریور ۹۸ ادامه دارد. هر داوطلب میتواند تا ۱۰۰ کدرشته را از میان کدرشتههای انتخابی خود در فرم انتخاب رشته ثبت کند.
توکلی گفت: تا امروز یکشنبه ۱۷ شهریورماه ۹۸ تعداد ۲۰۳ هزار و ۳۸۷ نفر نسبت به تکمیل فرم ثبت نام و انتخاب رشته خود اقدام کردهاند.
مشاور عالی سازمان سنجش افزود: دفترچه راهنمای ثبتنام از ۱۷ بهمن ماه ۹۷ منتشر شده است و تمامی داوطلبان متقاضی ثبتنام و انتخاب رشته برای شرکت در پذیرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی باید با مطالعه این دفترچه و اطلاعیههای تکمیلی ۳۰ اردیبهشت و ۲۰ مرداد ۹۸ نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
به گزارش مهر، تکالیف، مدارک لازم و مراحل ثبتنام اینترنتی در این نوع پذیرش در سایت سازمان سنجش به همراه دفترچه راهنمای جداگانه و رشتهها و دانشگاهها اعلام شده است.
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