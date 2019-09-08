به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد قلی‌نژاد صبح یکشنبه در نشست هم اندیشی محیط زیست منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در عسلویه اظهار داشت: منطقه ویژه پارس به عنوان قطب اقتصادی و انرژی کشور نقش مهمی در تأمین سبد انرژی کشور بر عهده دارد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر خاطرنشان کرد: پیشگیری و کاهش آلودگی‌های محیط زیست در جنوب استان بوشهر بسیار ضروری است و باید اقدامات مناسب صورت گیرد.

وی اضافه کرد: در همین راستا در سفر رئیس جمهور و هیئت دولت در پایان سال گذشته به استان بوشهر، کمیته ملی کاهش آلودگی هوای منطقه مصوب شد که پس از چند ماه پیگیری، سند کاهش آلودگی‌های محیط زیست منطقه با هم‌فکری ارگان‌های متولی آماده شده است.

قلی‌نژاد بیان کرد: موضوع پسماندهای صنعتی از موضوعات مهم زیست محیطی و نیازمند توجه بیشتر و مدیریت اصولی و ویژه است که برنامه مدیریت پسماندهای ویژه صنعتی در منطقه ویژه در استان بوشهر آغاز شده است.

حسن پسندیده مدیر کل دفتر مدیریت پسماند سازمان محیط زیست نیز گفت: موضوع پسماندها یکی از مهمترین مسائل زیست محیطی بوده و با توجه به تصویب قانون مدیریت پسماندها و سایر قوانین باید اقدامات مهمی در راستای مدیریت صحیح پسماندها صورت پذیرد.

سید پیروز موسوی مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در این نشست گفت: حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از آلودگی محیط زیست از اولویت‌های منطقه ویژه اقتصادی پارس است.