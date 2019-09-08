تذکر عضو هیئت رئیسه شورای شهر به وزیر راه و شهرسازی

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا نژادبهرام در صد و شصت و سومین جلسه شورای شهر تهران، نسبت به عدم پایبندی دستگاه های دولتی به تعهدات در قبال بازآفرینی شهری تذکر داد و گفت: با وجود تاکید رئیس محترم جمهور در جایگاه عالی ترین مقام رسمی کشور (پس از مقام رهبری) بر ضرورت توجه به امر بازآفرینی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری و تصویب آئین نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ در جلسه رسمی هیئت وزیران، متاسفانه مشاهده می شود که دستگاه های دولتی کمترین همکاری لازم را با مدیریت شهری در قبال این مهم نداشته اند.

رئیس کمیته شهرسازی شورای شهر تهران افزود: بر اساس ماده ۹ آئین نامه مذکور به منظور تسریع در نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری و در راستای اجرای ماده (۶) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و ماده (۴۳) آیین نامه اجرایی قانون مذکور، حسب درخواست وزارت راه و شهرسازی (شرکت)، کلیه وزارتخانه‌ ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی که (۱۰۰) درصد سهام آنها متعلق به دولت است مکلفند نسبت به واگذاری رایگان اراضی در اختیار خود در محدوده ها و محلات دارای بافت فرسوده و ناکارآمد شهری به وزارت راه و شهرسازی (شرکت) اقدام نمایند. شرکت بازآفرینی موظف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به شناسایی اراضی موضوع این ماده اقدام لازم را به عمل آورد.

به گفته نژادبهرام، علی رغم صراحت آئین نامه مذکور تاکنون حتی یک متر مربع از اراضی دولتی به منظور نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده تخصیص نیافته است. با این وجود سازمان نوسازی شهر تهران اقدام به شناسایی ۵۶ قطعه متعلق به دستگاه های دولتی و حاکمیتی در محدوده هدف بازافرینی نموده که از این میان ۱۴ مورد شرایط لازم را به منظور استفاده در الگوی بازآفرینی داشته اند و شخص رئیس جمهور محترم به دستگاه های مربوطه دستور واگذاری این اراضی را صادر نموده اند که البته کماکان و با گذشت بیش از یکماه از این فرمان، اتفاق جدیدی در این زمینه رخ نداده است.

همچنین بر اساس تبصره ۲ ذیل ماده ۵ آئین نامه مورد اشاره، تأمین سی درصد (۳۰%) از منابع مالی مورد نیاز برای تعریض معابر، اصلاح هندسی، تأمین فضای سبز جدید، جمع آوری و دفع آب های سطحی و آزادسازی اراضی برای موارد ذکر شده در طرح ها و برنامه های بازآفرینی شهری پایدار بر عهده شهرداری ها و هفتاد درصد (۷۰%) بر عهده دولت است. در صورت تأمین اعتبار این بخش از منابع مورد نیاز توسط شهرداری ها، مابقی منابع مورد نیاز متناسب و همزمان از محل اعتبارات مصوب مربوط توسط دولت تأمین می شود.

نژادبهرام، تصریح کرد: در همین راستا شهرداری تهران ریز هزینه کرد انجام شده پس از ابلاغ آئین نامه را بر اساس سهم ۳۰ درصدی خود به شرکت بازآفرینی شهری ایران اعلام کرده و علی رغم توافق اولیه مبنی بر پیش بینی ۳۰۰ میلیارد تومان در جهت تامین سهم دولت در ایجاد و توسعه خدمات زیربنایی و روبنایی در محدوده های هدف برای کلانشهر تهران، این رقم در مراحل بعدی به ۵۳ میلیارد تومان کاهش یافت و پس از آن به بهانه های مختلف از جمله کسری منابع و ... بر اساس آخرین مکاتبات رسمی شرکت بازآفرینی شهری متعهد شده که ۱۰ میلیارد تومان برای این منظور پرداخت نماید که از این زقم نیز تاکنون مبلغی محقق نشده است.

عضو هیات رئیسه شورا تاکید کرد: به همین منظور و در راستای دستیابی به اهداف برنامه ششم توسعه کشور، تاکیدات رئیس جمهور محترم و اولویت های مدیریت شهری تهران و ایفای نقش دولت در امر بازآفرینی شهری از وزیر راه و شهرسازی انتظار میرود با صدور دستورات مقتضی، بر مدار تحقق تکالیف دستگاه های دولتی در این مسیر گام بردارند.