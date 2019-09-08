به گزارش خبرگزاری مهر، دهمین دوره جام جهانی شطرنج از فردا دوشنبه با حضور ۱۲۸ بازیکن در خانتی مانسیسک روسیه آغاز خواهد شد. شرکت کنندگان در این دوره رقابت ها از ۴۷ کشور با یکدیگر با هم به رقابت می پردازند.

ایران از جمله کشورهایی است که در جام جهانی شطرنج دارد. احسان قائم‌مقامی، پرهام مقصودلو، علیرضا فیروزجا و محمدامین طباطبایی نمایندگان ایران دراین رقابت ها هستند.

این برای نخستین بار است که تیم ملی ایران با چهار شطرنجباز در جام جهانی شرکت می کند.

فردا و در روز نخست جام جهانی ۲۰۱۹ شطرنج، نمایندگان ایران با شطرنجبازانی از چین، روسیه، ارمنستان و مصر رقابت خواهند داشت. برنامه رقابت شطرنجبازان ایران به این شرح است:

* احسان قائم مقامی - یانگ‌یی یو از چین

* پرهام مقصودلو - ماکسیم چیگائف از روسیه

* علیرضا فیروزجا - آرمن پاشاکیان از ارمنستان

* محمد امین طباطبایی - باسم امین از مصر

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های جام جهانی به صورت رفت و برگشت برگزار می شود و در صورت تساوی بازیکنان کار به دیدار سوم کشیده می شود ضمن اینکه مسابقات به صورت تک حذفی پیگیری خواهد شد.

نخستین دوره جام جهانی سال ۲۰۰۰ در شن یانگ چین برگزار شد. این برای بار پنجم است که خانتی مانسیسک روسیه میزبان جام جهانی می شود.

«آناند» و«ارونیان» از هند و ارمنستان با دو بار قهرمانی، پرافتخارترین بازیکنان جام جهانی شطرنج به حساب می آیند.