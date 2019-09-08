فراخوان عکس «سربازان کوچک امام حسین (ع)» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی مردانی صبح یکشنبه در نشست با عکاسان بسیجی استان بوشهر اظهار داشت: عاشورا از ماندگارترین و مهمترین رویدادهای اسلامی است که چراغ فروزانی برای پیشگیری از انحراف در جامعه و راهنمای دست‌یابی به سعادت است.

وی افزود: معرفی و ترویج مفاهیم والای حماسه عاشورا وظیفه‌ای است که منحصر به فرد خاصی نیست و تمام مسلمانان و دوستداران اهل‌بیت (ع) باید به اندازه توان خود در این عرصه کوشا باشند.

مسئول سازمان بسیج هنرمندان استان بوشهر خاطرنشان کرد: با گسترش فناوری‌های نوین هنر عکاسی نیز متحول و بخشی از جدایی‌ناپذیر زندگی روزمره شده است و با توجه به تأثیرگذاری عکس در انتقال مفاهیم و پیام‌ها باید توجه ویژه‌ای به این هنر داشت.

مردانی بیان کرد: امسال پنجمین فراخوان عکس «سربازان کوچک امام حسین (ع)» در استان بوشهر با مشارکت سازمان بسیج هنرمندان، حوزه هنری استان بوشهر، سازمان فرهنگی، ورزشی و اجتماعی شهردار بندر بوشهر و سازمان بسیج رسانه استان برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: این فراخوان در دو بخش «دوربین عکاسی» و «تلفن همراه» با موضوع حضور کودکان، نونهالان و شیرخوارگان حسینی در آئین‌های سوگواری سید و سالار شهیدان امام حسین (ع) برگزار می‌شود.

مسئول سازمان بسیج هنرمندان استان یادآور شد: هنرمندان و عموم علاقه‌مندان می‌توانند عکس‌های خود را که از ۱۰ شهریور تا ۲۷ مهر (مصادف با دهه اول محرم تا اربعین حسینی) حداکثر تا پایان مهرماه به دبیرخانه فراخوان ارسال کنند.

وی با اشاره به اینکه نمایشگاه آثار منتخب هفته اول آذرماه همزمان به هفته بسیج برپا می‌شود، اظهار داشت: به پنج برگزیده بخش «دوربین عکاسی» و «تلفن همراه» به ترتیب شش میلیون و دو میلیون ریال جایزه اهدا خواهد شد.

مردانی خاطرنشان کرد: علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را دبیرخانه فراخوان در خیابان جانبازان، کوچه لاله ۲۳، سازمان بسیج هنرمندان استان بوشهر ارسال کنند.