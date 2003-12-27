تخريب بيش از 284 مدرسه در زلزله بم

محمد تقي زاده در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با تاکيد بر اين که بسياري از آمار ارايه شده از ميزان کشته و زخمي شدگان زلزله بم درست نيست و هنوز تعداد زيادي از مردم زير آوار مانده اند ، درباره جمعيت دانش آموزي اين شهرستان گفت : شهرستان بم بيش از 34 هزار و 253 دانش آموز دارد که هنوز معلوم نيست چه تعدادي از آنها زير آوار کشته شده اند.

وي افزود : در سازمان آموزش و پرورش استان کرمان ستاد بحراني تشکيل شده است که اين ستاد از ساعتي پس از وقوع حادثه به بم اعزام شده و در حال خدمات رساني به مردم هستند.

تقي زاده با اشاره به اين که مدارس شبانه روزي استان کرمان محل اسکان زلزله زدگان شده است ، گفت : بسياري از امدادهاي مردمي به دليل عمق فاجعه هنوز نرسيده اند وزلزله زدگان نيازمند کمک بيشتر هستند.