۶ دی ۱۳۸۲، ۹:۵۵

رئيس سازمان آموزش و پرورش كرمان در گفتگو با " مهر " اعلام كرد :

تخريب بيش از 284 مدرسه در زلزله بم

رئيس سازمان آموزش و پرورش كرمان گفت : در زلزله بم بيش از 284 مدرسه به طور كامل تخريب شده است.

محمد تقي زاده در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با تاکيد بر اين که بسياري از آمار ارايه شده از ميزان کشته و زخمي شدگان زلزله بم درست نيست و هنوز تعداد زيادي از مردم زير آوار مانده اند ، درباره جمعيت دانش آموزي اين شهرستان گفت : شهرستان بم بيش از 34 هزار و 253 دانش آموز دارد که هنوز معلوم نيست  چه تعدادي از آنها زير آوار کشته شده اند.

وي افزود : در سازمان آموزش و پرورش استان کرمان ستاد بحراني تشکيل شده است که اين ستاد از ساعتي پس از وقوع حادثه به بم اعزام شده و در حال خدمات رساني به مردم هستند.

تقي زاده با اشاره به اين که مدارس شبانه روزي استان کرمان محل اسکان زلزله زدگان شده است ، گفت : بسياري از امدادهاي مردمي به دليل عمق فاجعه هنوز نرسيده اند وزلزله زدگان نيازمند کمک بيشتر هستند.

