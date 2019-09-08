  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۸ شهریور ۱۳۹۸، ۰:۱۷

گرمای شدید هوا در فرانسه جان ۱۵۰۰ نفر را گرفت

گرمای شدید هوا در فرانسه جان ۱۵۰۰ نفر را گرفت

وزیر بهداشت و درمان فرانسه اعلام کرد که گرمای شدید هوا در این کشور جان ۱۵۰۰ نفر را گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، آگنس بوسن وزیر بهداشت و درمان فرانسه اعلام کرد که گرمای شدید در ماه‌های جون و جولای سال جاری میلادی منجر به کشته شدن ۱۵۰۰ نفر در این کشور شده است.

آگنس بوسن در این خصوص گفت: ما در این ماه ها مرگ ۱۵۰۰ نفر را ثبت کردیم ... از این تعداد، تقریبا نیمی از افراد بالای ۷۵ سال سن داشتند، اما در بین افراد فوت شده بزرگسالان و حتی جوانانی نیز بودند که تحت تاثیر گرما (گرمازدگی) قرار گرفته بودند.

این در حالیست که در اواخر ماه جولای، دمای هوا در شهرهای فرانسه به میزان غیر معمولی افزایش یافت و رکورد بیش از ۵۰ درجه سانتی‌گراد در آن ثبت گردید.

کد مطلب 4714779

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ناشناس IR ۱۰:۵۷ - ۱۳۹۸/۰۶/۱۸
      0 0
      پاسخ
      این اروپا که با دمای ۵۰ درجه ۱۵۰۰ نفرشون میمیرند در حالی در طول سال بیش از شیش ماه از سال شهرای اهواز عسلویه بندر عباس و ... دمای هوا همینجوره ، اون وقت اینا میخوان کشور مارا در بحث اقتصادی نجات بدند

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه