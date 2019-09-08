گرمای شدید هوا در فرانسه جان ۱۵۰۰ نفر را گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، آگنس بوسن وزیر بهداشت و درمان فرانسه اعلام کرد که گرمای شدید در ماه‌های جون و جولای سال جاری میلادی منجر به کشته شدن ۱۵۰۰ نفر در این کشور شده است.

آگنس بوسن در این خصوص گفت: ما در این ماه ها مرگ ۱۵۰۰ نفر را ثبت کردیم ... از این تعداد، تقریبا نیمی از افراد بالای ۷۵ سال سن داشتند، اما در بین افراد فوت شده بزرگسالان و حتی جوانانی نیز بودند که تحت تاثیر گرما (گرمازدگی) قرار گرفته بودند.

این در حالیست که در اواخر ماه جولای، دمای هوا در شهرهای فرانسه به میزان غیر معمولی افزایش یافت و رکورد بیش از ۵۰ درجه سانتی‌گراد در آن ثبت گردید.