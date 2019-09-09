حزب الله پهپاد اسرائیلی را بر فراز جنوب لبنان ساقط کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، مقاومت اسلامی لبنان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که رزمندگان مقاومت بامداد دوشنبه یک پهپاد متجاوز رژیم صهیونیستی را بر فراز جنوب لبنان سرنگون کردند.

در این بیانیه آمده است: رزمندگان مقاومت با سلاح مناسب یک پهپاد اسرائیلی را که در حال عبور از مرز فلسطین و لبنان به سوی شهرک جنوبی رامیه بود، رهگیری و سرنگون کردند و هم اکنون این پهپاد در اختیار نیروهای مقاومت اسلامی قرار دارد.

علی شعیب خبرنگار شبکه المنار در تویتی با اشاره به سرنگونی پهپاد جاسوسی رژیم صهیونیستی بر فراز جنوب لبنان نوشت: پهپاد اسرائیلی ۵ دقیقه پس از عبور از مرز فلسطین اشغالی و ورود به اراضی لبنان به دست رزمندگان مقاومت سرنگون شد.

از سوی دیگر ابراهیم الموسوی نماینده پارلمان لبنان در واکنش به این رویداد مهم اعلام کرد: مقاومت اسلامی پهپاد اسرائیلی را در جنوب لبنان سرنگون کرد. تبریک به لبنان و لبنانی‌ها و همه مقاومان و افراد با شرافت. این دستاورد جدیدی است.

شایان ذکر است که اخیراً سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان در سخنانی اعلام کرده بود: «ما به دشمن اعلام کردیم اگر بار دیگر دست به تجاوز بزنید, همه نظامیان شما و عمق مناطق اشغالی در تیررس اهداف ما خواهد بود. تاریخ اول سپتامبر را به یاد داشته باشید چرا که سرآغاز مرحله جدیدی در تعیین حد و مرز برای دفاع از لبنان است. دیگر در دفاع از لبنان هیچ خط قرمزی وجود ندارد. در مرحله جدید با پهپادهای اسرائیلی در آسمان لبنان مقابله خواهیم کرد. هدف ما تثبیت معادله بازدارندگی است و موفق شدیم این معادله را تثبیت کنیم. کسی که مایل به استقلال لبنان است، باید به اسرائیلی‌ها بگوید زمان اجازه دادن به پهپادهای شما برای نقض حریم هوایی لبنان به پایان رسیده است. از اکنون به بعد وارد مرحله جدیدی شده‌ایم که در آن از قدرت بیشتری برخوردار هستیم».