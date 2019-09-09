تمهیدات ترافیکی تاسوعا و عاشورا در پایتخت اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد رازقی رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ درباره تمهیدات ترافیکی تاسوعا و عاشورای حسینی (ع) اظهار کرد: عوامل پلیس راهور از ابتدای صبح امروز در محل دسته‌جات عزاداری حضور دارند، به ویژه در محل‌هایی که احتمالا تجمع شهروندان بیشتر است. میدان منیریه، میدان ابوذر و مکان های دیگر که دستجات به صورت تجمعی حضور دارند، محدودیت‌های ترافیکی ایجاد می‌شود و تردد در این محورها مسدود خواهد شد.

وی ادامه داد: سعی و تلاش پلیس راهور مبنی بر این است که تداخلی بین عزاداران و تردد خودروها به وجود نیاید و به همین منظور از یک تقاطع قبل ما اقدام به محدودیت‌های ترافیکی می‌کنیم. انتظار داریم رانندگان همکاری لازم را داشته باشند و از محورهای مجاور و جایگزین ادامه مسیر دهند.

رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به این که با توجه به اینکه بزرگراه‌ها و محورهای اصلی شهر تهران امروز ترافیک ندارد گفت: با توجه به این موضوع در بزرگراه ها سرعت‌ها افزایش پیدا خواهد کرد و در این خصوص هم توصیه می‌شود که رانندگان با سرعت مجاز و مطمئنه حرکت کنند. روز گذشته چندین مورد واژگونی و برخورد را شاهد بوده‌ایم، که نشان دهنده عدم رعایت سرعت مجاز و مطمئن است.