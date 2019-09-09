تجمع بزرگ عصر تاسوعای حسینی در ورامین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر دوشنبه همزمان با نزدیک شدن به اتمام روز تاسوعای حسینی (ع) تجمع بزرگ عزاداران حسینی شهرستان ورامین برگزار شد.

گفتنی است این مراسم که با حضور مردم خداجو و شهیدپرور ورامین برپا شده بود از سوی سیمای جمهوری اسلامی پوشش داده شد و این تجمع بزرگ با حرکت دسته جات عزاداری و هیئت های مذهبی از خیابان‌ اصلی شهر صورت گرفت.

تجمع بزرگ تاسوعای حسینی ورامین مملو از مردم و دوست داران اهل بیتی بود که به عشق امام حسین(ع) و یارانش پا در این مراسم گذاشته بودند و در این تجمع حاضران به یاد سقای دشت کربلا حضرت ابوالفضل عباس (ع) و امام حسین (ع) و یاران باوفایش بر سر و سینه زده و نوحه خوانی کردند و حاضران در این مراسم با فریادهای «لبیک یا حسین(ع)» با مولای خود سرور و سالار شهیدان بیعت دوباره ای بستند.

آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی، امام جمعه ورامین در حاشیه برگزاری این مراسم باشکوه در گفتگو با خبرنگار مهر فلسفه عزاداری ماه محرم را زنده نگه داشتن مکتب امام حسین (ع) دانست و اظهار داشت: محرم، عزاداری، سینه زنی، تاسوعا و عاشورا حسینی بهترین فرصت برای تبیین فرهنگ عاشورا و انتقال پیام نهضت امام حسین (ع) به جهانیان است.

محمودی گلپایگانی افزود: ظلم ستیزی، مبارزه با کفر و زنده نگه داشتن دین و ارزش‌های اسلام از مهمترین اهداف قیام امام حسین (ع) است که ترویج و تبیین این اهداف از مهمترین وظایف شیعیان است.