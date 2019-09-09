موافقت ملکه با مصوبه مجلس اعیان برای جلوگیری از برگزیت بدون توافق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، با اقدام ملکه انگلیس کار برای «بوریس جانسون» نخست وزیر بریتانیا، سخت تر خواهد شد.

جانسون تاکید دارد که حتی بدون رسیدن به توافق با اتحادیه اروپا در موعد مقرر، انگلیس را از اتحادیه اروپا خارج کند.

این اقدام ملکه در حالی انجام شده که ظهر امروز سخنگوی «بوریس جانسون» نخست وزیر انگلیس، در حالی خواستار موافقت احزاب سیاسی با برگزاری انتخابات زودهنگام شده که چند روز قبل گروه های سیاسی بریتانیا با این خواسته مخالفت کرده بودند.

این در حالی است که در پی تلاش نخست‌وزیر انگلیس برای برداشتن موانع اجرای برگزیت در تاریخ مقرر، پارلمان این کشور از امشب به مدت ۵ هفته به حالت تعلیق در می‌آید.

از سوی دیگر برخی از نمایندگان پارلمان انگلیس با تشکیل یک تیم حقوقی اعلام کرده‌اند که در صورت سرپیچی نخست وزیر از انعقاد توافق با اتحادیه اروپا، آمادگی دارند تا مقدمات حقوقی برای شکایت از او و دادگاهی شدن بوریس جانسون، نخست وزیر این کشور را فراهم کنند.

این نمایندگان که از هر دو حزب کارگر و محافظه‌کار هستند، در حال آماده سازی مقدمات لازم برای شکایت حقوقی از نخست وزیر در دادگاه در صورت عدم توافق با اتحادیه اروپا هستند.