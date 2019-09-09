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۱۸ شهریور ۱۳۹۸، ۱۹:۵۸

مدیرکل انتقال خون استان یزد:

پایگاه انتقال خون یزد در روز عاشورا فعال است

پایگاه انتقال خون یزد در روز عاشورا فعال است

یزد ـ مدیرکل انتقال خون استان یزد از فعالیت پایگاه انتقال خون یزد در روز عاشورا خبر داد و گفت: مردم می توانند در صورت نذر اهدای خون در این روز، به این مرکز در میدان ابوذر مراجعه کنند.

نقی تقوایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه پایگاه انتقال خون یزد در مرکز استان در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی فعال است، اظهار داشت: امروز عده زیادی از عزاداران حسینی به مرکز انتقال خون یزد مراجعه کرده و اقدام به اهدای خون کردند.

وی افزود: فردا نیز این مرکز در میدان ابوذر دایر است و افرادی که نذر اهدای خون در روز عاشورا دارند، می توانند برای اهدای خون خود به این مرکز مراجعه کنند.

تقوایی خاطرنشان کرد: پایگاه انتقال خون تنها در مرکز استان یزد در میدان ابوذر دایر است و داوطلبان اهدای خون و عزاداران حسینی می توانند از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ برای اهدای خون خود به این مرکز مراجعه کنند.

کد مطلب 4715122

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