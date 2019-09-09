پایگاه انتقال خون یزد در روز عاشورا فعال است

نقی تقوایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه پایگاه انتقال خون یزد در مرکز استان در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی فعال است، اظهار داشت: امروز عده زیادی از عزاداران حسینی به مرکز انتقال خون یزد مراجعه کرده و اقدام به اهدای خون کردند.

وی افزود: فردا نیز این مرکز در میدان ابوذر دایر است و افرادی که نذر اهدای خون در روز عاشورا دارند، می توانند برای اهدای خون خود به این مرکز مراجعه کنند.

تقوایی خاطرنشان کرد: پایگاه انتقال خون تنها در مرکز استان یزد در میدان ابوذر دایر است و داوطلبان اهدای خون و عزاداران حسینی می توانند از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ برای اهدای خون خود به این مرکز مراجعه کنند.