تجمع بزرگ عاشوراییان در رشت/ اقامه نماز ظهر عاشورا در ۴۵۰ بقعه

به گزارش خبرنگار مهر، صبح فردا همزمان با روز عاشورا تجمع بزرگ عاشوراییان شهرستان رشت برگزار می شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری تجمع بزرگ عاشوراییان شهرستان رشت همزمان با صبح روز عاشورا، اظهار کرد: این تجمع ساعت ۱۰ صبح فردا برگزار می شود.

حجت الاسلام سعید مهدوی با بیان اینکه میدان شهدای ذهاب (پیاده راه فرهنگی) محل این تجمع است، گفت: این تجمع امسال برای نخستین بار به صورت تجمیع عزاداران در شهرستان رشت انجام می شود.

وی ادامه داد: در سال های گذشته دسته‌جات و هیئت های عزاداری به صورت جداگانه و خودجوش مردمی بوده اما امسال با برنامه ریزی های صورت گرفته مراسم عزاداری سرور و سالار شهیدان امام حسین (ع) و یاران باوفایش در میدان شهدای ذهاب رشت و به صورت تجمع بزرگ برگزار می شود.

اقامه نماز ظهر عاشورا در ۴۵۰ بقعه متبرکه گیلان

یکی از مهم ترین اهداف قیام امام حسین (ع) برپایی نماز بود که در ظهر عاشورا این فریضه الهی را به همراه یارانشان به جا آوردند. در چند سال گذشته شاهد بوده‌ایم که درخصوص اقامه نماز ظهر عاشورا اهتمام و توجه ویژه‌ای شده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان نیز در این باره به خبرنگار مهر گفت: امسال نماز ظهر عاشورا در ۴۵۰ بقعه متبرکه استان گیلان اقامه می شود.

حجت الاسلام ستار علیزاده در ادامه با اشاره به اجرای طرح بصیرت عاشورایی در ۵۰۰ بقعه متبرکه استان گیلان، افزود: ۴۲۰ روحانی و مبلغ در اجرای این طرح با اداره کل اوقاف گیلان همکاری می کنند.

وی ادامه داد: ۴۸ نفر از این مبلغان اعزامی از قم و ۳۷۲ مبلغ و روحانی بومی گیلان هستند.

لازم به ذکر است نماز ظهر عاشورا در رشت نیز به امامت آیت الله رسول فلاحتی نماینده ولی فقیه در گیلان و امام جمعه رشت در میدان شهدای ذهاب برگزار می شود.