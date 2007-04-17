واگذاری مناطق حفاظت شده و شکار ممنوع به بخش خصوصی / شناسایی مکان دفن پسماندهای ویژه در 26 استان

به گزارش خبرنگار مهر، دلاویز نجفی در نشست خبری در جمع خبرنگاران گفت: این واگذاری ، در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی صورت می گیرد.

وی افزود: بنا داریم به صورت آزمایشی برخی مناطق حفاظت شده را دراختیار بخش خصوصی راغب و توانمند قرار دهیم اما باید توجه داشت که در این امر بحث مالکیت مطرح نیست .

نجفی تصریح کرد: واگذاری مناطق تحت مدیریت را نیز جزء برنامه های سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد که در این راستا اولین منطقه را که در استان سمنان واقع شده ظرف مدت یک ماه آینده در اختیار کانون شکار ایران قرار می دهیم .

معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست ، یکی از برنامه های کلیدی سازمان را در سال 86 طبیعت گردی عنوان کرد و افزود: موضوع طبیعت گردی در سال جاری مورد توجه جدی قرار خواهد گرفت همچنین دستورالعمل فعالیت بخش خصوصی در این مناطق آماده شده که بزودی به استان ابلاغ خواهد شد.

نجفی همچنین به تهیه طرح جامع مدیریت حیات وحش کشور اشاره کرد و گفت: تا کنون طرح جامعی در خصوص مدیریت حیات وحش کشور نداشتیم که در نهایت در سال گذشته این طرح تهیه شد.

محیط زیست با وجود رشد 176 درصدی شکایت به عنوان سازمان برگزیده از لحاظ کمترین شکایت انتخاب شد

مدیرکل ارزیابی وعملکرد و رسیدگی به شکایات سازمان حفاظت محیط زیست نیز در این جسله از انتخاب سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان دومین سازمان برگزیده به لحاظ داشتن کمترین شکایت خبر داد و گفت: سازمان محیط زیست با وجود رشد 176 درصدی شکایات از سوی دبیر کمیسیون اصل نود به عنوان دومین سازمان برگزیده از لحاظ کمترین شکایات انتخاب شد.

مهندس جوادی با اشاره به شهادت 3 تن از محیط بانان و مجروح شدن 7 نفر در سال گذشته در مناطق حفاظت شده گفت: در سال گذشته 650 شکارچی غیر مجاز در مناطق حفاظت شده دستگیر و به مراجع قضائی تحویل داده شدند.

مدیرکل ارزیابی وعملکرد و رسیدگی به شکایات سازمان حفاظت محیط زیست، از تنظیم دستور العمل وظایف گارد خبر داد و گفت: امسال سازمان حفاظت محیط زیست برخوردار از یگان حفاظت و گارد اختصاصی خواهد شد.

مکان دفن پسماندهای ویژه در 26 استان مشخص شد

معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست نیز از شناسایی مکان های دفن پسماندهای ویژه خبرداد و گفت: به منظور جلوگیری از آلودگی ناشی از پسماندهای ویژه و تاثیر آن بر محیط ، مکان های دفن این نوع پسماندها در 26 استان مشخص شده و در استانهای دیگر نیز به زودی شناسایی این مکان ها انجام خواهد شد .

دکتر حسن اصیلیان به تقویت امر نظارت و بازرسی بر فعالیت مجریان پروژه ها اشاره کرد و گفت: پیش از این با دادن مجوز به مجریان طرح ها دیگر ارزیابی از پروژه های در حال فعالیت صورت نمی گرفت و این امر باعث می شد تا مجری به شروط تعیین شده توجهی نکند که در این راستا بحث بازرسی و نظارت را تقویت کردیم .

وی همچنین از تشکیل کارگروهی از استان های مختلف کشور در جهت تعیین ضوابط جامع تر استقرار صنایع خبرداد و گفت: باید بر اساس شرایط اقلیمی مناطق ، ضوابط استقرار جامع تر صنایع را تعیین کنیم .

اصیلیان، همچنین به خرید خط معاینه فنی خودرو در سال 85 اشار کرد و گفت: در سال 85 ، 74 خط معاینه فنی خودرو برای استان های مختلف کشور خریداری شد که از این تعداد 30 خط راه اندازی شده و مابقی نیز در سال86 مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت .

شناسایی پراکندگی آلودگی شهرهای بزرگ در سال 86

معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست ، همچنین شناسایی پراکندگی آلودگی سطح شهرها را یکی از برنامه های سازمان در سال 86 عنوان کرد و افزود: این طرح تا کنون در شهرهای بزرگ اجرا نشده بود اما بنا داریم در سال 86 آن را عملیاتی کنیم .

اصیلیان به انتخاب واحد های خدماتی سبز اشاره کرد و گفت : پیش از این فقط صنایع سبز که ایجاد کننده کمترین آلودگی بودند از سوی سازمان انتخاب می شدند اما بر اساس آئین نامه جدید واحد های خدماتی نیز به انان اضافه شد و از این پس واحد های خدماتی سبز نیز معرفی خواهند شد .