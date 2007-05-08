آب پرور درباره اکران آخرین فیلم خود به خبرنگار مهر گفت: "برای نمایش عمومی "ساعت 25" یک تدوین مجدد انجام می‌شود و برای انسجام و ریتم سریعتر فیلم و ارتباط با مخاطب در نیمه اول آن حدود چند دقیقه از زمان فیلم کوتاه خواهد شد."

سازنده "شب عقرب" در مورد ساخت فیلم جدیدش "زائر" گفت: "شادمهر راستین و سنبل پویان فیلمنامه ای به نام "زائر" نوشته اند و قرار است بعد از بازنویسی نهایی فیلمنامه توسط راستین، کار اواخر فصل بهار در تهران آغاز شود. فیلم مضمونی اجتماعی و مذهبی دارد و درباره جوانان طبقه متوسط جامعه امروز است که یک جوان بزهکار در آن دچار تغییر و تحول می شود."

وی در مورد داستان و انتخاب عوامل "زائر" افزود: "در حال حاضر مشغول مذاکره با عوامل و انتخاب بازیگران هستیم که هنوز حضور هیچ بازیگری قطعی نیست و حضور محسن اورنگ به عنوان دستیار اول کارگردان و برنامه ریز و مسعود طائمه در مقام مدیر تولید قطعی شده است."

"ساعت 25" درباره بازگشت طه به میهن بعد از سال ها اسارت است، همه چیز تغییر کرده حتی خانواده، ولی طه نمی داند در پس این واقعیت های تلخ، حقیقتی پنهان است. امین تارخ، پریوش نظریه، شاهرخ فروتنیان و مهدی سلوکی بازیگران، پیمان عباسی فیلمنامه نویس، امیر معقولی فیلمبردار، آرمان موسی پور آهنگساز و سیدکمال طباطبایی تهیه کننده "ساعت 25" هستند.