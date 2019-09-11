آیین نامه جدید استاد مشاور به دانشگاه های علوم پزشکی ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین نامه جدید استاد مشاور در هفتاد و دومین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مصوب شده و جایگزین آیین نامه مصوب سال ۸۸ شده است.

آیین نامه استاد مشاور در راستای هدایت هدفمند امور تحصیلی دانشجویان جهت رشد و شکوفایی آنان با تبیین اهداف مشخص به منظور پایش و پیشگیری از افت تحصیلی، فراهم کردن زمینه های ارتقای علمی و رفع مشکلات آموزشی، پژوهشی، فردی، اجتماعی، عاطفی و رفاهی دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی از کاردانی تا دکتری حرفه ای تهیه شده است.

استاد مشاور به یکی از اعضای هیئت علمی گفته می شود که مسئولیت هدایت تحصیلی و مشاوره ای دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی را در زمینه های آموزشی، پژوهشی، فردی، اجتماعی برعهده می گیرد.

دوره هدایت تحصیلی و مشاوره نیز علاوه بر یکسال اول تحصیلی به مدت زمانی اطلاق می شود که دانشجو دچار افت تحصیلی می شود.

مسئول استاد مشاور و کمیته مرکزی استادان مشاور نظارت و تصمیم گیری در جهت اجرای آیین نامه را بر عهده دارند.

در این روند «دانشجوی همیار» دانشجوی فرهیخته و علاقمندی است که در مقاطع تحصیلی بالاتر قرار دارد و در هدایت تحصیلی دانشجویان به استاد مشاور کمک می کند.

هدف از اجرای «استاد مشاور»، هدایت و نظارت مستمر بر روند تحصیلی دانشجویان، شناسایی زمینه های آسیب پذیری و عوامل غیرآموزشی موثر بر وضعیت آموزشی دانشجویان و تلاش در جهت رفع آنها، آشنا کردن دانشجویان با محل تحصیل و شناسایی و حمایت از استعدادهای درخشان و هدایت دانشجویان برتر است.

تمامی دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی شامل کاردانی، کارشناسی پیوسته، کارشناسی ناپیوسته، دکتری عمومی پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی و کارشناسی ارشد ناپیوسته است.

چنانچه دانشگاهی قادر به تامین استاد مشاور برای همه دانشجویان نباشد، اولویت با دانشجویان سال اول، دانشجویان مشروط در یک نیمسال، دانشجویان دارای افت تحصیلی (معدل ۱۲ تا ۱۲.۹۹ در کاردانی، کارشناسی و دکتری عمومی و معدل ۱۴ تا ۱۴.۹۹ کارشناسی ارشد)، موارد ارجاعی از کمیسیون موارد خاص است.

جایگاه استاد مشاور به عنوان اولین سطح ارتباطی دانشجو با سیستم آموزشی تعریف شده و این استاد در زمینه مشاوره و هدایت دانشجویان در مسائل آموزشی از ثبت نام تا حذف و اضافه واحدها و سایر مسائل آموزشی دارای مسئولیت اجرایی است.

استاد مشاور در حیطه های پژوهشی، فرهنگی، اجتماعی و رفاهی صرفا نقش هدایت کننده و مشورتی دارد.

استادان مشاور باید ترجیحاً از میان اعضای هیئت علمی علاقمند به پذیرش مسئولیت مشاور دانشجویان با حداقل ۳ سال سابقه فعالیت آموزشی و گواهی شرکت در دوره های آموزشی توجیهی منصوب شود. حتی الامکان جنسیت و رشته تحصیلی استاد مشاور با جنسیت و رشته تحصیلی دانشجو همخوانی داشته باشد.

استاد مشاور باید به مدت حداقل یک ساعت به ازای هر ۵ دانشجو در هفته حضور مفید داشته باشد. تعداد دانشجویان مرتبط با هر استاد مشاور حداکثر ۱۵ دانشجو در هر نیمسال تحصیلی خواهد بود که ترجیحاً از میان ورودی های یک سال تحصیلی برگزیده می شوند.

امتیازات و جزئیات شرح وظایف استاد مشاور در آیین نامه جدید استاد مشاور به تفصیل درج شده است.