۲۸ فروردین ۱۳۸۶، ۱۰:۴۰

احمدی نژاد در مراسم بهره‌برداری از سد ملاصدرا:

زمان ساخت سد در کشور باید کاهش یابد

رئیس جمهور در مراسم بهره برداری از سد و نیروگاه ملاصدرا، بر کاهش مدت زمان ساخت سد در کشور تاکید کرد.

به گزارش خبر نگار اعزامی مهر به استان فارس، محمود احمدی نژاد صبح امروز در ادامه سفر به استان فارس در مراسم بهره برداری از سد و نیروگاه ملاصدرا، به مسئولان وزارت نیرو توصیه کرد با ساخت شبکه آبیاری همزمان با ساخت سدها ، خدمات رسانی به مردم را تواما ارائه دهند.

رئیس جمهور، توان فنی و مهندسی موجود در ایران را برای ساخت سدها و شبکه های آبیاری بسیار بالا و ارزنده دانست و گفت: دولت از هر نوع ابتکار برای طراحی و ساخت سدها بطور کامل حمایت می کند و می توانیم سالانه 18 تا 20 سد را در کشور بسازیم .

رئیس جمهور سازندگی کشور را نیازمند همکاری ملت و دولت خواند و با تاکید بر اهمیت نقش مردم در استفاده درست از منابع آبی کشور گفت : هم اکنون سالانه بیش از 20 هزار میلیارد ریال برای جمع آوری و مهار آب های سطحی کشورهزینه می شود که هزینه های شبکه های آبیاری و پائین دستی نیز به آن افزوده می شود.

وی بر ضرورت صرفه جویی و استفاده درست از منابع مالی و اعتباری در اجرای طرح ها و استفاده بهینه از آب به میزان دوبرابر وضع موجود تاکید کرد.

احمدی نژاد گفت : خوشبختانه با بومی کردن تخصص درکشور هم اکنون درسد سازی در جهان صاحبنظر هستیم و با توجه به میزان بارندگی ها در کشور باید زمان مهار آبهای سطحی را نیز کاهش داد.

رئیس جمهوربا قدردانی از خدمات وزارت نیرو خاطر نشان کرد: مسئولان این وزارت خانه هم اکنون با نگاه عالمانه به مردم خدمات رسانی می کنند.

