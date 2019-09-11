۴.۶ تن گوشت فاسد در میاندرود کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی داداش تبار اظهار داشت:در اجرای طرح های مبارزه با مفاسد اقتصادی و جلوگیری از تولید و عرضه کالاهای مصرفی و پروتئینی فاقد کیفیت و غیر بهداشتی، موضوع در دستور کار یگان های انتظامی این فرماندهی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان میاندورود، افزود: در اجرای این طرح ماموران پلیس امنیت عمومی این فرماندهی با انجام اقدامات اطلاعاتی به یک خودروی حامل گوشت در این شهرستان مشکوک و آن را متوقف کردند.

سرهنگ داداش تبار، تصریح کرد: ماموران در بازرسی از خودروی مورد نظر ۴ تن و ۶۰۰ کیلوگرم گوشت فاسد و غیر بهداشتی کشف کردند.

فرماندهی انتظامی میاندورود، خاطر نشان کرد: گوشت های فاسد مکشوفه و محتویات این خودرو توسط اداره دامپزشکی این شهرستان امحاء و راننده خودرو نیز دستگیر شد.