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۲۸ فروردین ۱۳۸۶، ۱۱:۲۹

نایب رئیس شورای شهر تهران:

اعتراض مقابل شورای شهر باب شده است

اعتراض مقابل شورای شهر باب شده است

اعتراض مقابل شورای شهر تهران باب شده است در حالی که در بسیاری موارد شورا در موارد اعتراض مسئولیتی ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر ، حسن بیادی نایب رئیس شورای شهر تهران که امروز در غیاب مهدی چمران ریاست سیصد و چهاردهمین جلسه شورای شهر تهران را بر عهده داشت با اشاره به اینکه ساختمان های ارکیده که سالیان پیش ساخته شده و سازنده این ساختمانها را به دو برابر ظرفیت مجتمع فروخته است، گفت: شهرداری تنها مجوز ساخت این ساختمانها را داده است و اینکه این فرد 2 هزار واحد مسکونی فروخته است، به شهرداری مربوط نمی شود.

وی با اشاره به اینکه قوه قضائیه و فرمانداری باید این موضوع را پیگیری کنند، افزود: در این زمینه قول و قرارهایی با شهرداری گذاشته شده بود که نیاز به تصویب شورا داشت و نمی توان پول خلافکار را از جیب مردم داد.

بیادی در ادامه با اعتراض به روش تقسیط وجوه دریافتی شهرداری از مردم، گفت: یکی از افتخارات این شورا سیستماتیک کردن بدهی مردم بود که خود مشتری تصمیم می گرفت که به صورت قسطی یا نقدی پرداخت کند در حالی که در حال حاضر شهرداری این موضوع را تعیین می کند.

وی در مورد کم و یا زیاد کردن تعداد اقساط تاکید کرد: این موضوع با تصمیم شورا است و در این زمینه اختیاری به شهرداری نداده ایم.

نایب رئیس شورای شهر تهران با اشاره به رعایت نشدن قانون باغات در تهران تصریح کرد: قانون 30 درصد ساخت و ساز در باغات رعایت نمی شود و باید با عوامل شهرداری که این قانون را رعایت نمی کنند برخورد شود.

وی با تاکید بر دستور شهردار تهران در رعایت این قانون، گفت: شهرداری منطقه باید نسبت به رعایت این قانون توجه بیشتری داشته باشد.

کد مطلب 471619

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