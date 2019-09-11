انهدام باندهای بزرگ تهیه و توزیع سلاح و مواد مخدر در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، سعید رازانی امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: باند اصلی تهیه و توزیع سلاح های شکاری در استان شناسایی شد و مورد ضربه سربازان گمنام امام زمان(عج) قرار گرفت.

وی یادآور شد: فقط در یک مورد حدود ۷۷ قبضه سلاح شکاری از این باند کشف شده است.

دادستان خرم‌آباد با اشاره به اینکه یک باند دیگر هم که توزیع مواد مخدر در استان می کرد مورد شناسایی قرار گرفت، اظهار داشت: در یک مرحله از این باند ۳۷ کیلوگرم هروئین و چند کیلو شیشه از این باند کشف شده است.

رازانی با بیان اینکه متهمان دو پرونده مذکور در زندان هستند و قرار بازداشت موقت برای آن ها صادر شده است، تصریح کرد: برخورد شدیدی با متهمان این پرونده ها خواهد شد و هیچ رافت و اغماضی در مورد آن ها وجود ندارد.