به گزارش خبرگزاری مهر، به گفته دانشمندان این اعتقاد وجود دارد که امواج و سیگنال های منتشر شده از تلفن های همراه موجب برهم خوردن قوای ردیابی زنبورها و درنهایت مرگ آنها شده است.

این مطالعه نشان داد، زنبورهایی که در نزدیکی تلفن های همراه روشن پرواز می کنند، به کندوهای خود باز نمی گردند چون حس ردیابی خود را از دست می دهند.

این مطالعه در پی گیج شدن بسیاری از کندوداران و مرگ تا 90 درصد زنبورهایشان در انگلیس انجام شده است.

بر اساس گزارش زی نیوز، جان چپل رئیس انجمن زنبورداران لندن اخیرا اعلام کرده است که 30 کندو از 40 کندوی مورد بررسی اش خالی از زنبور بوده اند.