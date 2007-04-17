امکان ذخیره بیشترین میزان انرژی خورشیدی در صبح و غروب

به گزارش خبرگزاری مهر، سلول های خورشیدی به صورت کلی در میان روزها و زمانی که خورشید در بالاترین نقطه قرار دارد بیشترین سطح ممکن از انرژی خورشیدی را جذب می کند.

پیش و پس از میان روزها، این تاثیر گذاری افت می کند اما محققان در انستیتو تحقیقات فناوری جورجیا با ساخت نمونه پیش ساخته ای از نسل جدید سلول های خوشیدی بر این مشکل غلبه کرده اند.

این سلول های خورشیدی دارای سطحی شامل صدها هزار برج 100 میکرومتری هستند که با استفاده از این ویژگی نور خورشید را در زوایای گوناگون و در صبح ها و بعد از ظهرها به خوبی جذب می کنند.

به گفته محققان ابداع کننده این فناوری نوین، هنگامی که خورشید در زاویه 90 درجه ای نسبت به زمین قرار دارد، نمونه جدید ساخته شده تنها 5/3 درصد کارایی موثر دارد اما در سایر لحظات روز یعنی صبح ها و بعداز ظهرها که این درجه تغییر می کند سطح بیشتری از انرژی دریافت می شود به طوریکه در صورت تابش نور با زاویه 45 درجه بیشترین سطح انرژی یعنی 7 درصد دریافت می شود.