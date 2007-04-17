هزار و 896 کیلوگرم مواد مخدر در استان مرکزی کشف شد

سردار نبی الله حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با اشاره به رشد 101 درصدی کشفیات مواد مخدر در استان افزود: در این زمینه هشت هزار و 282 معتاد دستگیر شدند که نسبت به مدت مشابه سال قبل دستگیری معتادان 16 درصد افزایش داشته است .

وی خاطرنشان کرد: در سال گذشته 103 نفر بر اثر تزریق مواد مخدر جان باختند که 4/24 درصد فوت شدگان تزریقی این استان در سنین 15 تا 24 سال ، 3/57 درصد 25 تا 39 سال و 3/18 درصد افراد بالای 40 سال بودند .

حیدری در زمینه مبارزه با مواد مخدر در استان مرکزی تاکید کرد: در این راستا باید اقدامات جدی صورت گیرد و تقاضا وعرضه در بحث مواد مخدر کاهش یابد و برخورد جدی با عرضه کنندگان انجام شود .