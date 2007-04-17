طرح حذف کنکور در دولت هفتم مطرح بود / کنکور باید از حالت تست زنی به کشف سواد تبدیل شود / حذف کنکور نباید به معنای حذف مسابقه علمی باشد

آسیب های اجتماعی حاصل ادامه وضعیت موجود کنکور

حسین مظفر در گفتگو با خبرنگار مهر خاطرنشان کرد: وضعیت موجود کنکور موجب آسیب های علمی به دانش پژوهان و آسیب های اجتماعی، فرهنگی و روحی و روانی به دانش آموزان و خانواده های آنها شده است. در واقع این وضعیت موجود در کنکور سراسری مشکلات همه جانبه ای را برای دانش آموختگان آموزش و پرورش ایجاد می کند و وضعیت آموزشگاه های کنکور هم که در کنار این مسئله به غارت سرمایه های مردم و سوء استفاده های فراوان منجر شده، وضعیت غیر قابل دفاعی را ایجاد کرده است.

وی افزود: کنکور در حالت واقعی خود به معنی بررسی وضعیت آموزش و پرورش است زیرا دانش آموز آموخته های مدت تحصبلات خود در آموزش و پرورش را در کنکور بکار می گیرد.

مظفر خاطرنشان کرد: در طرح جدید کنکور سهم امتیاز آزمون نهایی بنام کنکور به نفع آزمون های دوره متوسطه کمتر می شود و به تدریج سهم آموزش و پرورش در گزینش نهایی داوطلبان نقش بیشتری پیدا می کند.

تاثیر معدل دبیرستان در کنکور از بازیگوشی دانش آموزان می کاهد

وی تأثیر معدل دوره متوسطه در پذیرش دانش آموزان در دانشگاه ها را به فعال تر شدن آموزش و پرورش تعبیر کرد و افزود: دانش آموز در این صورت احساس می کند که آزمون های دوران متوسطه از اهمیت بیشتری برخوردار است و کمتر به بازیگوشی می پردازد و توجه بیشتری به علم از خود نشان می دهد، در نتیجه تراکم پشت کنکور نیز کم می شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: دانش آموز به جای پرداختن به تست زنی مطلق، تلفیقی از دو روش تشریحی و تستی را برای دروس خود انتخاب می کند و سنجش علم دانش آموز به عنوان نمود آموزش و پرورش مد نظر قرار می گیرد.

وی تأکید کرد: آموزش و پرورش باید نقش کلیدی در ورود دانش آموزان به دانشگاه داشته باشد اما مهم این است که این فعالیت به تدریج و در یک فرآیند مشخص، آماده سازی و امکانات کشوری انجام گیرد.

وزیر سابق آموزش و پرورش این گفته که آموزش و پرورش توانایی برگزاری آزمون های جامع دوره متوسط را ندارد، به نوعی توهین به توان علمی معلمان زبده کشور دانست و گفت: از سال های گذشته بانک سئوالات در آموزش و پرورش تهیه شده است و معلمان زبده کشور در زمینه طراحی سئوالات و آزمون های پایانی دوره متوسط بسیار قوی عمل کرده اند.

وی یاد آور شد: طرح حذف کنکور در دوره وزارت من نیز مطرح بوده اما آن زمان هنوز فرهنگ سازی کاملی در این زمینه انجام نشده بود و شرایط برای این کار آماده نبود. اما اکنون با توجه به جدی تر شدن این مسئله در دوره مجلس هفتم و عزم این مجلس به حل این مسئله فضا را برای تغییرات کنکور آماده کرده است.