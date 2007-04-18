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۲۹ فروردین ۱۳۸۶، ۱۱:۲۰

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انگور مانع از بیماری های قلبی می شود

انگور مانع از بیماری های قلبی می شود

آخرین تحقیقات نشان می دهد که انگور علاوه بر خواص بسیار در سلامتی دستگاه گوارش و تنفس برای حفاظت از سیستم قلبی و عروقی نیز موثر و مفید است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از چایناویو، آب انگور حاوی مقدار زیادی ماده پلی فنول است و این ماده می تواند مانع از تولید پروتئین شود که با بیماری های التهابی قلبی ارتباط دارد.

در ضمن آب انگور به دلیل نداشتن الکل می تواند افراد را از ابتلا به بسیاری ازبیماریهای قلبی محافظت کند.

براساس این گزارش ، انگور و آب انگور با جلوگیری از افزایش فشار خون و پاکسازی جداره عروق می تواند موجب عملکرد بهتر و فعال تر این سیستم در بدن افراد شود.

شیوه کار نیز بدین صورت است که پلی فنول های موجود در آب انگور می تواند سلولهای درون عروق را فعال کرده تا ماده اکسید نیتریک تولید کرده و بدن را در برابر بیماری های قلبی و عروقی محافظت کرده و از افزایش فشارخون جلوگیری کند.

البته انگور به واسطه دارا بودن قند نباید بیش از حد مصرف شود و بیمارانی که علاوه بر بیماری قلبی دچار دیابت نیز هستند، باید در مورد نحوه و مقدار مصرف انگور با پزشک خود مشورت نمایند.

کد مطلب 471654

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