مجله مهر: تمبرها از دیرباز در کشورهای مختلف و در مراودات میان ملت‌ها استفاده می‌شده است. حالا و بعد از گذشت سالیان که این کاغذ کوچک طرح‌دار چندان مورد استفاده نیست، چند تمبر مهم و تاریخی رو معرفی می‌کنیم که در نوع خودشان گران‌ترین‌ها هستند. این تمبرها یا در دست افراد خیلی مهم بودند یا تعداد کمی از آن‌ها باقی مانده یا تنها به دلیل اشتباه با شکلی متفاوت چاپ شده‌اند.

The Penny Black ($3.3k)

این تمبر نخستین تمبری بود که پشت آن چسب داشت و دیگر لازم نبود کسی به آن جدا چسب بزند. تمبر سال ۱۸۴۰ و در انگلستان برای اولین بار چاپ شده بود. این تمبر با اینکه تصویر ویژه‌ای ندارد، اما از آن‌جایی که در نوع خودش اولین محسوب می‌شود، برای کسانی‌که کلکسیون دارند، مورد مهمی محسوب می‌شود و برای بدست آوردن آن باید چیزی در حدود ۳ هزار دلار پرداخت کنند.

Inverted Swan ($39k)

نکته جالب توجه در تمبرها این است که بسیاری اوقات اشتباهات در چاپ و طراحی باعث ارزشمند شدن آن‌ها می‌شود. در سال ۱۸۵۵ در غرب استرالیا چاپ سنگی به مشکل برمی‌خورد و یک نوع تمبر خاص چاپ می‌شود، تمبر که قرار بود طرحی از یک پرنده را داشته باشد، برعکس شد و طرح جدیدی را ساخت. در نهایت اینکه امروز این تمبر را با قیمت ۳۹ هزار دلار می‌توان در حراجی‌ها فروخت.

Red Mercury ($41.2k)

دلیل گران بودن این تمبر در نایاب بودن آن است. عطارد سرخ برخلاف دیگر تمبرها برای نامه‌ها استفاده نمی‌شده، بلکه از ۳ رنگ آن روی بسته بندی روزنامه‌ها بهره می‌گرفتند. به این شکل که رنگ آبی به معنی یک ورق روزنامه، زرد نشانه ۱۰ ورق و قرمز به معنی ۵۰ ورق بوده است. این تمبر از سال ۱۸۵۸ دیگر استفاده نشده و هنوز هم کسی دقیق نمی‌داند چه تعداد از آن سالم باقی مانده است.

Hawaiian Missionaries (More Than $43.4k)

این تمبر نخستین بار در سال ۱۸۵۱ و در هاوایی چپ شده بود و برای ارتباط میان مبلغان کاربرد داشت. تمبرها در سه دسته چاپ می‌شدند که از هرکدام برای منطقه خاصی استفاده می‌شد. اگر چه این تمبرها روی کاغذهای آبی رنگ و ارزان هاوایی چاپ می‌شد، اما جزو پراکنده‌ترین تمبرها در جهان است که قیمتی ۸۳ هزار دلاری دارد.

Inverted Dendermonde (More Than $83k)

تمبر معکوس دندرمونده هم بر اساس یک اشتباه متولد شده است و عکس شهربازی شهر دندرمونده در بلژیک برعکس روی آن چاپ شده است.

این اشتباه تنها روی دو نیم ورقه چاپی وجود داشته، اما تعداد زیادی از این تمبر در جهان پخش می‌شود، اما بخش قابل توجهی از آن را یک زن و شوهر کلکسیون دار داشتند که در سال ۱۹۴۰ به قتل رسیدند و این مجموعه هم گم شد. حالا مبلغ باقی مانده آن در حراجی‌ها به بیش از ۸۳ هزار دلار می‌رسد.

Inverted Jenny (More Than $83k)

در بهار ۱۹۱۸ آمریکا تصویر هواپیمایی را روی تمبر چاپ کرد که سربازان طی جنگ جهانی اول با آن آموزش دیده بودند. اما تصویر هواپیما برعکس است و همین دلیل برای ارزشمند بودن آن است که ارزش ۸۳ هزار دلاری دارد. از این تمبر تنها ۱۰۰ عدد تولید شده است. نکته جالب اینکه در سال ۲۰۱۶ تنها یکی از این تمبرها در حراجی با قیمت بیش از ۱.۶ میلیون دلار به فروش رسیده است.

Baden 9 Kreuzer (Approximately $1.1M)

در حالیکه اشتباه چاپی تصویر برخی تمبرها را با ارزش می‌کند، در این مورد اشتباه در رنگ تمبر یک مجموعه چهارتایی از این تمبرها را به ارزش بیش از ۱.۱ میلیون دلار می‌رساند!

این تمبرها سال ۱۸۵۱ چاپ شده‌اند، یکی از آن‌ها در موزه برلین نگهداری می‌شود، دیگری متعلق به املاک فیلیپ فراری است، یکی از آن‌ها در اختیار کلکسیونری در پاریس است و چهارمی سال ۲۰۰۸ در یک حراجی فروخته شد.

he First Two Mauritius (More Than $1.1M)

این تمبر که تصویری از ملکه ویکتوریا را بر خود داشت، در سال ۱۸۴۷ خارج از بریتانیا چاپ می‌شده است، تمبر یک سنتی به رنگ نارنجی و دو سنتی به رنگ آبی بوده است. اما نکته مهم درباره این تمبرها این است که تنها ۲۷ مورد شناخته شده و اصلی این تمبرها از سال ۱۹۸۱ باقی مانده است و آخرین آمار فروش ثبت شده آن‌ها به سال ۱۹۹۳ برمی‌گردد که یک جفت آن به قیمت ۴ میلیون دلار فروخته شده است.

The Treskilling Yellow (More than $2.3M)

یک تمبر دیگر که حاصل اشتباه چاپی بوده است! این تمبر به جای عدد ۸ شیلینک، عدد ۳ شیلینگ را دارد و نکته جالب اینکه تا مدت‌ها اصلا کسی متوجه این اشتباه نشده تا اینکه یک کلکسیونر در سال ۱۸۸۶ در میان تمبرهای خانوادگی آن را پیدا می‌کند. یکی از این تمبرها در کلکسیون فیلیپ فراری بود که به حراج گذاشته بود و بیش از ۲.۳ میلیون دلار قیمت دارد.

The British Guiana 1c Magenta (More Than $10M)

این تمبر ۱۰ میلیون دلاری که گران‌قیمت‌ترین تمبر دنیاست، تنها تمبر چاپ شده با کتیبه لاتین است و متعلق به بریتانیاست که از قضا در مجموعه کلکسیون سلطنتی قرار ندارد و تابستان ۲۰۱۴ در یک حراجی فروخته شده است. از این تمبر به تعداد محدودی در سال ۱۸۵۶ چاپ شده که گفته می‌شود تنها یک عدد از آن باقی مانده و از همین رو قیمت بالایی هم دارد.