دوره آزاد آموزشی فلسفۀ علوم اجتماعی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، به همت موسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، دوره آزاد آموزشی فلسفۀ علوم اجتماعی با تدریس محمد مهدی هاتف برگزار می شود.

در این دوره به مسأله‌های فلسفی ناظر به علوم اجتماعی در معنای عام آن پرداخته خواهد شد. مسالۀ پیشرفت در علوم اجتماعی، تبیین و انواع آن، فهم و تفسیر در این علوم، انتولوژی علوم اجتماعی، نسبت میان امور خرد و کلان، نسبت میان واقعیت و ارزش، و نیز اشاراتی به سوسیوبیولوژی موضوعات اصلی بحث را تشکیل می‌دهند.

این دوره از مهر تا دی ۹۸، روزهای یکشنبه از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران واقع در خیابان ولی عصر(عج)، خیابان نوفل لوشاتو، کوچه آراکلیان، پلاک ۴ برپا می شود.

علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره ۶۶۴۰۰۸۸۸ تماس حاصل کنند.

منبع اصلی کتاب Rosenberg, A. (۲۰۱۲), Philosophy of Social Science, Westview Press و منبع تکمیلی Bohman, J. (۱۹۹۳), New Philosophy of Social Science, MIT Press است.