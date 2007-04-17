120 میلیون یورو وام به ایران در 2 ماه اخیر پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی دو ماه اخیر بانک توسعه اسلامی در مجموع 68 میلیون یورو وام کوتاه مدت با بازپرداخت یک ساله و52 میلیون یورو وام بلند مدت با بازپرداخت 15 ساله برای انجام پروژه های مختلف به ایران پرداخت کرده است.

میزان وام پرداختی بانک توسعه اسلامی به شرکت فولاد خوزستان 20 میلیون یورو، گروه صنعتی لاستیک بارز 15 میلیون یورو و مس شهید باهنرکرمان نیز 19 میلیون یورو بوده است که تمامی این تسهیلات به صورت کوتاه مدت و دراسفند ماه سال گذشته پرداخت شده است.

همچنین طی فروردین ماه سال جاری نیز 5 میلیون یورو به رینگ سازی مشهد و 10 میلیون یورو به شرکت بهنوش به صورت وام کوتاه مدت توسط بانک توسعه اسلامی پرداخت شد.

میزان وام پرداختی بانک توسعه اسلامی به صورت بلند مدت طی فروردین ماه سال جاری به شرکت برق منطقه ای تهران برای انجام پروژه انتقال و توزیع سیستم برق در تهران به 15 میلیون یورو می رسد.