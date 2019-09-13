حماسه های دفاع مقدس برای جوانان تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت السلام احمد محسن زاده در خطبه های نماز جمعه امروز نسیم شهر با تسلیت ایام عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع ) به نقش گریه در آموزه های دینی پرداخت و بهترین گریه را، اشک برای خوف و ترس از خدا و برای ائمه اطهار دانست.

وی افزود: در قیامت چشمها گریان و ناراحت است، مگر چشمی که کرامت خدا شامل حالش شود و آن چشمی است که در دنیا از ترس خدا مرتکب حرام از جمله نگاه به نامحرم و ... نشود.

امام جمعه نسیم شهر با تبریک فرا رسیدن هفته دفاع مقدس، رشادت و فداکاری های رزمندگان در طول هشت سال را موجب عزت و قدرت مردم ایران دانست و خواستار بزرگداشت و برگزاری برنامه ها و یادواره های ویژه برای گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، جانبازان، رزمندگان و ایثارگران و تبیین درس های حماسه دفاع مقدس برای جوانان شد.

محسن زاده با اشاره به فرمایشات فرمانده کل قوا حضرت امام خامنه ای گفت: آمریکا در حال افول است، پس از پیروزی انقلاب شکوهمند جمهوری اسلامی ، از قدرت آمریکا در جهان کاسته شد، امروز و هم اکنون شاهد تشکیل جبهه مقاومت اسلامی در سوریه، لبنان، یمن، عراق و ... در مقابل استکبار جهانی هستیم.

امام جمعه نسیم شهر افزود: امروز اقتصاد آمریکا با بیش از بیست هزار میلیارد دلار بالاترین بدهی در بین کشورها را دارد، علاوه بر افول اقتصادی شامل انحطاط اخلاقی و سستی بنیان خانواده نیز در این کشور هستیم.