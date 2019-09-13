مدیرعامل نباید فقط روی سکو باشد/ امیدوار به حمایت کامل هستم

به گزارش خبرگزاری مهر، گابریل کالدرون در پایان جلسه خود با محمدحسن انصاریفرد درباره این نشست به سایت باشگاه پرسپولیس گفت: از روز اول با هم صحبت کردیم و قرار شد در کنار هم و در قالب یک تیم کار کنیم. من و مدیرعامل مسئولیتهای مهمی در باشگاه داریم که باید با هم هماهنگ باشیم. من داخل زمین و ایشان در خارج از زمین مسئولیتها را به عهده داریم و در جلسه دیروز درباره همین مسائل صحبت کردیم. تاکنون جلسات مثبتی با آقای انصاریفرد داشتهام و هماهنگ بودهایم. امیدوارم این همکاری به خوبی ادامه پیدا کند.
او ادامه داد: به نظر من مدیرعامل باید از همه موارد داخل زمین خبر داشته باشد. من دلم نمیخواهد که مدیرعامل باشگاه فقط روی سکو باشد و از بالا همه چیز را نظاره کند. ما باید در طول هفته هم با یکدیگر کار کنیم و دائما در تماس باشیم. اینگونه جلسات هم برای همین هماهنگیها است.
کالدرون درباره آینده تیم گفت: وضعیت تیم خیلی خوب است. امیدوارم حمایت کامل از سوی تیم مدیریتی باشگاه صورت گیرد و من هم در حال ارتقای سطح فنی تیم هستم و سعی میکنم روز به روز تیم را به شرایط ایدهآل نزدیکتر کنم. از سال قبل تا الان هم مدیرعامل عوض شده هم کادر فنی اما اسکلت اصلی تیم حفظ شده و این شانس خوبی است برای ما که باید از آن نهایت استفاده را ببریم. همچنین همه ما با کمک به هم باید ثابت کنیم که لیاقت حضور در پرسپولیس و تکرار قهرمانی را داریم.
سرمربی پرسپولیس درباره حمایت هواداران از او و استفاده از عبارت «هر چی کالدرون بگه» در فضای مجازی هم گفت: خوشحالم که هواداران همیشه تیم را حمایت میکنند اما این موضوع مسئولیت من را بیشتر و سنگینتر میکند. همه ما اینجا هستیم که کار کنیم و به آنها قول میدهم که نهایت تلاشمان را برای خوشحالیشان به کار میگیریم.
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