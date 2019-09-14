۸۱ درصد درآمدهای مالیاتی در ایلام محقق شد

عزیزالله عباس پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده امسال استان در حد ۸۱ درصد محقق شده است.

وی از برنامه ریزی و پیگیری جدی برای مبارزه با فرار مالیاتی در استان خبر داد و افزود: فرهنگ سازی مالیاتی، شناسایی فراریان مالیاتی، تشکیل پرونده و پیگیری پرونده شرکت های صوری و... در این امر موثر است.

مدیر کل امور مالیاتی یلام از تهاتر بیش از۵۵ میلیارد ریالی بدهی دولت به پیمانکاران استان در سال ۹۷ خبر داد، تصریح کرد: این مبلغ مربوط به تعداد ۱۷ پرونده مالیاتی مطالبات اشخاص حقوقی از دستگاه های اجرایی بوده که بر اساس بند (و) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۷، با بدهی آنها تهاتر صورت گرفته است.

وی بخشنامه اوراق تسویه و تهاتر بدهی دولت به پیمانکاران را از جمله اقدامات دولت برای حل مشکلات پیمانکاران دانست و بر آمادگی این اداره کل در سال جاری جهت تهاتر دیون مالیاتی فعالان اقتصادی بر اساس دستورالعمل و تفاهم نامه ابلاغی که متعاقبا ابلاغ و اطلاع رسانی خواهد شد، تأکید کرد.