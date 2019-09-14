جلوگیری از خروج ۷ هزار لیتر سوخت قاچاق توسط دریابانان ماهشهر

سرهنگ نادر سهیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای طرح تشدید کنترل نوار مرزی و جلوگیری از خروج سرمایه های ملی و هرگونه قاچاق، مأموران پایگاه دریابانی ماهشهر روز گذشته موفق شدند که دو فروند شناور صیادی حامل سوخت قاچاق را هنگام خروج از آب های کشور متوقف کنند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از شناور توقیف شده، هفت هزار و ۴۰۰ لیتر سوخت از نوع گازوئیل که با هدف خروج از کشور و عرضه به دلالان کشورهای حوزه خلیج فارس در مخازن جاساز شناور بارگیری شده بود را کشف کردند.

جانشین فرماندهی مرزبانی خوزستان با اشاره به دستگیری ۶ متهم در این رابطه تصریح کرد: محموله کشف شده به همراه متهمان مربوطه پس از تکمیل پرونده مقدماتی تحویل مراجع ذیصلاح شد.

سرهنگ سهیلی در پایان عنوان کرد: اعمال سودجویان در قاچاق سوخت و خروج سرمایه های ملی از کشور تخلف و آثار جبران ناپذیر اجتماعی فراوانی دارد؛ بنابراین دریابانان خوزستان با عزمی جذی با این پدیده شوم مبارزه می کنند.