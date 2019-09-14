۲۳ شهریور ۱۳۹۸، ۱۰:۵۱

طی دهه اول محرم؛

بالغ بر ۲۷ هزار دقیقه برنامه مناسبتی توسط صداوسیمای زنجان پخش شد

زنجان-مدیرکل صداوسیمای مرکز زنجان گفت: امسال با تلاش همکاران صدا و سیمای مرکز زنجان در بخشهای مختلف تولیدی و پشتیبانی، در دهه اول محرم بیش از ۲۷۵۷۰ دقیقه برنامه تولید ، تأمین و پخش شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از صدا و سیمای مرکز زنجان،محمد حسین لطیفی گفت: امسال با تلاش شبانه روزی همکاران خدوم مرکز در بخشهای مختلف تولیدی و پشتیبانی، در دهه اول محرم بیش از ۲۷۵۷۰ دقیقه برنامه تولید ، تأمین و پخش شد. 

لطیفی ابراز کرد: ۱۵ شبکه سراسری و بین المللی یک، دو، سه، چهار، پنج، خبر، قرآن، شما، آموزش، افق، پرس تی وی، الکوثر، العالم، سحر و هیسپان تی وی، شبکه هایی بودند که در مجموع به مدت ۲۰۲۶ دقیقه به عزاداری های باشکوه استان پرداختند. 

وی افزود: ۲۵ شبکه سراسری و استانی رادیو نیز همگام با سیما حضور و اجتماعات عظیم زنجان را پوشش دادند . 

لطیفی گفت: معاونت سیما علاوه بر پوشش مراسم یاد شده و اختصاص موضوعات برنامه های روتین به محرم ، ویژه برنامه های متعددی را تدارک دیده بود که از آن جمله می توان به برنامه های مشق عشق، واژه واژه کربلا، عشق قافله سی، عزاداران ثارالله و باکاروان عاشورائیان اشاره کرد. 

وی گفت: رادیو در مجموع بیش از ۱۰۸۲۰ دقیقه برنامه در دهه اول محرم تولید، تأمین و پخش کرد. معاونت خبر مرکز با تهیه و ارسال ۴۴۶ مورد برنامه در قالب خبر، گزارش، تفسیر، گفتگوی زنده خبری و ارتباط با بخش های خبر سراسری، اخبار رویدادهای عزاداری استان را با موضوع محرم به مدت ۱۰۱۶ دقیقه پوشش داد.

