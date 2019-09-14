در این وضعیت گرانی ارز سفر خارجی ممکن است؟ چطور؟

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، بعضی‌ها می پرسند تا بدانند ارزش مال و اموال اندکشان چقدر کمتر از گذشته شده و برخی دیگر هم این سوال را می پرسند تا بدانند چقدر به دارایی‌شان افزوده شده. بگذریم.

با وجود قیمت حال حاضر ارز کشورهای مختلف سفر خارجی برای بعضی ها به آرزویی دست نیافتنی تبدیل شده و برای برخی دیگر هم بسیار دشوار و سخت است که برای سفر خارجی هزینه کنند. با این وجود آیا هنوز هم راهی وجود دارد که بتوانیم هر از گاهی به کشورهای خارجی سفر کنیم؟

پاسخ کوتاه: بله تقریبا.

پاسخ نسبتا طولانی: بله تقریبا، بستگی دارد به ...

۱ – واحد پول و شرایط ورود به کشور مقصد!

این که می خواهید کجا بروید خیلی مهم است. اینکه ارزش پول رایج آن کشور چقدر با پول کشور ما اختلاف داشته باشد می تواند در هزینه های سفر شما تا حد زیادی تاثیر بگذارد. مثلا اگر قصد سفر به یک کشور اروپایی مثل فرانسه را داشته باشید طبیعتا هزینه سفر شما نسبت به هزینه سفر به ترکیه متفاوت است، به این دلیل که نرخ ارزش یورو از ارزش لیر ترکیه بسیار بیشتر است.

از طرف دیگر برای سفر به برخی از کشورها باید هزینه جداگانه ای انجام دهید، اما مثلا برای سفر به کشور ترکیه نیازی به پرداخت هزینه ویزا ندارید.

۲ – زمان سفر هم در هزینه سفر تاثیرگذار است

اول از همه یادآوری کنیم که دانستن اینکه چه چیزی در هزینه های سفر خارجی تاثیر دارد می تواند تجربیاتی برای یک سفر خارجی کم هزینه و راحت در اختیارتان قرار دهد.

زمان سفر هم به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار در هزینه سفرهای خارجی شناخته می شود. مثلا اگر قصد دارید به مناطق جنوبی یا مرکزی هند سفر کنید دانستن اینکه تابستان های مناطق جنوبی و مرکزی هند بسیار گرم است می تواند برای شما مهم باشد، چون متوجه می شوید که سفرها در این فصل کاهش پیدا می کنند و هزینه رزرو تور برای هند بسیار کمتر از فصل های دیگر خواهد بود.

یا حتی اینکه در چه زمانی از هفته به سفر می روید هم خیلی مهم است. مثلا اگر قرار است به یک تور ۳ روزه ترکیه بروید قطعا تورهایی که سه روز وسط هفته هستند قیمت بسیار کمتری نسبت به تورهای آخر هفته دارند.

۳ – فاصله بیشتر هزینه سفر را افزایش می دهد

واضح است که مسافت ایران تا کانادا در هزینه های سفر به این کشور تاثیر زیادی دارد. سعی کنید ترجیحا کشورهایی را برای سفر انتخاب کنید که نیازی به هزینه خیلی زیاد بابت بلیط نداشته باشید. یکی از علت هایی که ایرانیان کشورهایی مثل ترکیه و گرجستان و امارات و امثال آن ها را برای سفر انتخاب می کنند همین فاصله بین کشورها و تاثیر این فاصله در هزینه های سفر است.

قلق‌های کاهش هزینه سفر به هر کشور را بشناسید!

ما به این کار هک هزینه سفر می گوییم. هک هزینه سفر کاری است که گردشگران حرفه ای مهارت زیادی در آن دارند. همانطور که بنزین در ایران نسبت به کشورهای خارجی بسیار کم است در کشورهای دیگر هم هزینه برخی چیزها کمتر است. البته هزینه برخی موارد هم بسیار بالاست.

فرض کنید کنید قصد سفر به ترکیه را دارید؛ اگر هزینه سوار شدن تاکسی در ترکیه زیاد باشد، ولی متروی این کشور وضعیت خوبی داشته باشد و قیمت آن پایین باشد، بهتر است برای حمل و نقل در سطح شهر از مترو استفاده کنید؛ اما اگر اطلاعاتی در این مورد نداشته باشید مجبور می شوید چند باری برای تاکسی هزینه زیادی بپردازید تا قلق هزینه ها سفر به ترکیه دستتان بیاید.

در این مثال اگر بدانید که مثلا هزینه هتل در استانبول بسیار زیاد است و هاستل های این شهر از نظر امکانات و نظافت وضعیت خوبی دارند احتمالا بیخیال رزرو هتل خارجی می شوید و سراغ هاستل های خوش قیمت و خوش امکانات می روید.

یا اگر بدانید که رستوران های ترکیه هزینه زیادی از گردشگران دریافت می کنند می توانید با خرید غذاهای بی نظیری خیابانی در این کشور و پخت غذاهای سریع در اقامتگاه خود از هزینه های هنگفت و بی دلیل سفرهای خارجی فرار کنید.

تورهای لحظه آخری – بلیط طلایی برای یک سفر راحت و به صرفه

تا این جا قلق های زیادی برای سفرهای خارجی به شما گفتیم، اما حالا یک بلیط طلایی هم وجود دارد. اگر از آن دسته افرادی هستید که برنامه زمانی انعطاف پذیری دارید تور های لحظه آخری بهترین گزینه برای شما هستند. به طور کلی هزینه سفر با تورهای مسافرتی تا حد زیادی با خرید بلیط و رزرو هتل به طور جداگانه اختلاف هزینه دارد و با استفاده از تورهای مسافرتی علاوه بر کم شدن هزینه های سفر شما، می توانید سفر راحت تر و لذت بخش تری را تجربه کنید.

حالا اگر برنامه زمانی انعطاف پذیری داشته باشید، استفاده از تورهای لحظه آخری هزینه های سفرتان را حتی گاهی تا نصف هزینه سفر کاهش می دهد.

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