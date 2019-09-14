«بایدن» بعد از عراق به سراغ فدرال کردن افغانستان رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، جو بایدن، نامزد حزب دموکرات آمریکا در مناظره انتخاباتی حزب دموکرات با رقبای خود تلویحا راه حل فدرالیسم را برای افغانستان پیشنهاد کرد.

بایدن در این مناظره با اشاره به تجربیات خود درباره افغانستان گفت: وقتی که پاکستان سه استان افغانستان را در شرق کشور کنترل می‌کنند. افغانستان را نمی‌توانیم درست کنیم. این کشور درست شدنی نیست.

معاون سابق ریاست جمهوری آمریکا پیشنهاد کرد نیروهای آمریکایی از افغانستان خارج شوند و در عوض پاکستان پایگاهی برای این سربازان در اختیار آمریکا بگذارد تا واشنگتن بتواند به جلوگیری از حملات تروریستی از افغانستان به آمریکا ادامه بدهد.

بایدن در ادامه گفت: نیروهای آمریکایی می توانند با پرواز از این پایگاه‌ها عملیات ضدتروریست خود را در افغانستان ادامه دهند.

این اولین بار نیست که معاون سابق ریاست جمهوری آمریکا برای حل بحران‌های به‌وجود آمده پس از جنگ‌های این کشور پیشنهاد فدرالیسم را مطرح می‌کند.

بایدن زمانی که به عنوان سناتور دموکرات از ایالت دلور در کنگره آمریکا فعالیت می‌کرد طرحی را برای فدرالیسم در عراق پیشنهاد کرد تا این کشور به سه ایالت فدرال و جداگانه برای سنی‌ها، شیعیان و کردها تقسیم شود.

این طرح با وجود حمایتی که از سوی دو حزب آمریکا کسب کرد با مخالفت جدی در خاورمیانه روبرو شد و حتی سفارت آمریکا در عراق نسبت به تبعات آن هشدار داد.‌