به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با توجه به اینکه جلبک ها موجوداتی هستند که نیاز به آب شیرین ندارند و در محیطی با آب شور و لب شور نیز رشد می کنند و راندمان تولید بالایی دارند به همین دلیل صنعتی مناسب برای کشور ایران محسوب می شود که با معضل خشکسالی دست به گریبان است.

در واقع «تغییرات اقلیمی آب و هوایی در کشور»، «خشکسالی و عدم دسترسی به منابع آب شیرین کافی»، «وجود آب های لب شور و شور در کشور»، «گستره وسیعی از بیابان و خاک های غیرقابل کشت در کشور»، «دسترسی به تابش فراوان نور و فراوانی روزهای آفتابی»، «نیاز بازار کار خصوصا برای رشته های بیوتکنولوژی، بیوشیمی و غیره»، «بازار بزرگ داخلی» و «بازار بزرگ کشورهای همسایه» از جمله عواملی است که می تواند تاکیدی بر ضرورت توسعه صنعت جلبک در کشور باشد.

بر همین اساس، ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بنا بر سیاست های کلی برنامه ششم توسعه، به دنبال افزایش سهم اقتصاد زیستی در اقتصاد کشور است، لذا ظرفیت ها و فرصت های مختلف در این حوزه از جمله جلبک را شناسایی کرده و به دنبال راهکارهای توسعه آن است.

در سالهای گذشته بخش های خصوصی و دولتی به صورت پراکنده در زمینه تولید جلبک کار کرده اند، اما با وجود ظرفیت بالای این صنعت در کشور هنوز در این زمینه به تولید انبوه نرسیده ایم. به همین علت ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مطالعات زیادی پیرامون ظرفیت ها و چالش های تولید جلبک اعم از میکروجلبک ها و جلبک های دریایی با همکاری بخش خصوصی انجام داده است.

یکی از مهم ترین اولویت های ستاد در سال جاری توسعه صنعت جلبک در کشور است که این مهم، با همکاری همه بازیگران این عرصه صورت خواهد گرفت. جلبک های دریایی در حوزه های مختلفی چون تولید کود طبیعی، غدای دام، تامین غذای انسان، تهیه داروها، تصفیه فاضلاب ها، تولید محصولات آرایشی و بهداشتی و غیره کاربرد دارند.