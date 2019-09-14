برقراری مجدد عمره مشروط به تامین امنیت و حفظ شخصیت زائران ایرانی

سید حسین نقوی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد ازسرگیری سفرهای عمره ، اظهار داشت: در گذشته سفرهای عمره برای ما عوارض بدی را در پی داشت و اتفاقاتی که برای مردم رخ داد، بسیار آزار دهنده بود.

وی افزود: بر روی ارزی که سالانه عمره گزاران ایرانی در عربستان هزینه می کنند، محاسباتی صورت گرفت و مشخص شد که ارز و اعتباراتی که عمره گزاران سالانه هزینه می کنند با اعتبارات عمرانی کشور همخوانی می کند. سئوال من این است که چنین اعتباری چرا باید در عربستان هزینه شود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه سفر عمره، واجب نیست، ادامه داد:حج تمتع که سفری واجب است امسال بسیار خوب برگزار شد و زائران به سلامت به کشور بازگشتند.

نقوی حسینی گفت: عربستان تاکنون به قول‌هایی که داده، بی‌توجه بوده و در خصوص تأمین امنیت و شأن و شخصیت زائران، به شروط خود عمل نکرده است و در شرایط فعلی، اگر شرایط ایران را برای برگزاری مجدد پذیرفتند، باید هم امنیت و هم شأن و شخصیت زائران به خوبی حفظ شود.