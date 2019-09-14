به گزارش خبرنگار مهر، بیژن زنگنه وزیر نفت امروز در حاشیه مراسم «امضای قرارداد توسعه میدان گازی بلال با دو شرکت ایرانی» در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت حضور کنسرسیوم انگلیسی پرگس اظهار داشت: پرگس در حال حاضر فعال نیست. به عبارت دیگر، برای حل مشکل مالی خود، جلو نیامده که آن را حل و فصل کند و از نظر ما کوتاهی نیست؛ البته فعلاً جایگزینی برای آن نداریم و باید دید شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، چه جایگزینی را برای آن در نظر دارد اما به طور کلی، در نظر داریم تا سرمایه مورد نیاز طرح‌های خود را از طریق بازار سرمایه تأمین کنیم.

وی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت میدان گازی «فرزاد B» نیز توضیح داد: قصد داریم که اکتشاف توصیفی در این میدان را آغاز کنیم. اگر هندی‌ها طی فرصت چند ماهه مایل به حضور بودند، حاضریم با آنها کار کنیم؛ در غیر این صورت خودمان به شکل مستقل ورود می‌کنیم.

وزیر نفت با اشاره به نشست «اوپک‌پلاس» در ابوظبی گفت: اگر اعضای این نشست قصد کاهش تولید دارند، انجام دهند چرا که خود آنها بازار را خراب کرده و خودشان نیز باید آن را درست کنند البته باید دید با کاهش ۱.۸ میلیون بشکه در روز، چه تأثیری در بازار شاهد هستیم.

تکمیل فاز چهارم ستاره خلیج فارس بصورت مجازی

زنگنه با اشاره به اینکه فاز چهارم پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج‌فارس به طور مجازی در حال اجرا و تکمیل است، اظهار داشت: مجازی بودن به این معناست که در حال حاضر با ظرفیت ۴۲۰ هزار بشکه در روز، در حال فعالیت است که این رقم تا پایان سال جاری به ۴۸۰ هزار بشکه در روز می‌رسد. به این ترتیب، ما توانسته‌ایم با هزینه‌ای کمتر از ۱۰۰ میلیون دلار، عملاً ظرفیت فاز ۴ را در سه فاز تقسیم کنیم چرا که برای احداث یک فاز جدید، نَه امکان تأمین خوراک وجود دارد و نَه واحد یوتیلیتی؛ بنابراین علت اصرار برای اجرایی شدن فاز چهارم که هزینه‌ای حدود یک میلیارد دلار دربر دارد، مشخص نیست.

وی با بیان اینکه مجموعه پالایشگاه‌های سیراف با دستور رئیس‌جمهوری در مراحل آخر هماهنگی به منظور تأمین مالی است، افزود: قصد داریم تا سرمایه مورد نیاز این طرح را از طریق بازار سرمایه تأمین کنیم که در همین راستا هماهنگی‌های لازم نیز با بورس، بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی انجام شده است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان هفته جاری، این بررسی‌ها و جلسات نهایی شود.

وزیر نفت در این رابطه ادامه داد: سرمایه‌گذاران این طرح مایل هستند تا با استفاده از نفتای تولیدی نهایی این طرح، اقدام به احداث طرح‌های پتروشیمی کنند که به نظر می‌رسد یک طرح اقتصادی است.

این عضو کابینه دولت دوازدهم درباره اساسنامه شرکت ملی گاز که اخیراً در دستور کار مجلس قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: طرحی که در مجلس درباره اساسنامه شرکت ملی گاز وجود دارد، به شرکت ملی گاز ایران امکان می دهد تا به بخش بالادستی صنعت نفت و گاز ورود کند.

نیاز ارزی شرکتهای داخلی برای توسعه میدان بلال

زنگنه اظهار داشت: ارزش کنونی قرارداد توسعه میدان گازی بلال ۴۴۰ میلیون دلار است که البته رقم نهایی بر اساس برگزاری مناقصات و تایید شرکت ملی نفت ایران به طور دقیق مشخص می شود. نکته ای که وجود دارد این است که اقدامات این پروژه به شرکت های داخلی سپرده می شود که این شرکت ها نیز مقداری نیاز ارزی دارند که تامین می شود.

برای حضور چین در فاز ۱۱ در حال رایزنی برای حل مشکل هستیم

وی در پاسخ به اینکه آیا شرکت سی.ان.پی.سی چین به طور رسمی اعلام کرده که درفاز ۱۱ پارس جنوبی فعالیت نمی کند، گفت: رسما اعلام نکرده و عملا در حال خروج از این قرارداد است. البته در حال صحبت کردن با این شرکت هستیم تا به طور مسالمت آمیز مشکل ایجاد شده را حل و فصل کنیم.

به گفته این مقام مسوول اعطای ۱۵ میلیارد دلاری فرانسه به ایران نشان از کاهش تحریم های نفتی نیست؛ انتظار داشتیم تحریم های نفتی علیه ایران کاهش یابد تا بتوانیم نفت بیشتری بفروشیم.

سوخت گیری با کارت سوخت شخصی هیچ محدودیتی ندارد

وزیر نفت درباره کاهش امکان سوختگیری با کارت سوخت جایگاه داران توضیح داد: اینکه گفته می شود سهمیه ها را کاهش دادیم یک برداشت غلط است. ما سهمیه سوخت مصرف کنندگان را کاهش ندادیم. مردم با استفاده از کارت سوخت شخصی خود هر میزان که می خواهند می توانند سوختگیری داشته باشند. این در حالی است که اغلب افراد از کارت جایگاه داران استفاده می کنند و این موضوع نقض غرض ما از به کار گیری کارت سوخت شخصی در روند سوختگیری است.

وی افزود: طبق آنچه به ما ابلاغ شده است تمامی دارندگان خودرو باید کارت سوخت داشته باشند و با استفاده از کارت سوخت شخصی خود سوختگیری کنند. طی یک تا ۲ روز آینده در ۹ کلانشهر همگی دارای کارت سوخت می شوند. در روز امکان صدور ۴۰ تا ۵۰ هزار کارت سوخت را داریم، به این ترتیب هنوز عده ای کارت سوخت ندارند. البته هنوز یک میلیون کارت سوخت در بادجه های پست معطل دریافت از سوی دارندگان آن است چرا که برخی آدرس صحیح به پست نداده اند.