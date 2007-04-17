جامعه روحانیت به دنبال وفاق در اصولگرایان است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، مصباحی مقدم نماینده مردم تهران در حاشیه جلسه علنی امروز در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار داشت: جامعه روحانیت مبارز هنوز موضوع انتخابات را در دستور کار خود قرار نداده ولی اوضاع را در اردوی اصلاح طلبان و اصولگرایان مورد ارزیابی و رصد قرار می دهد.

وی تصریح کرد: با توجه به رویکردی که جامعه روحانیت مبارز نسبت بکه انتخابات مجلس دارد، ترجیح می دهد قدم های اولیه را برای دست یافتن به وحدت در مجموعه اصولگرایان بردارد.

سخنگوی جامعه روحانیت مبارزه گفت: بر دستیابی به وحدت و وفاق در اصولگرایان تاکید می کنیم و پس ازاینکه مراحل مقدماتی این همگرایی فراهم شود جامعه روحانیت مبارز هم همکاریهای خود با این مجموعه را بررسی خواهد کرد.

وی در پاسخ به این سوال که این بار اصولگرایان در عملکرد خود تجدید نظر خواهند کرد یا خیر گفت: با توجه به اتفاقی که در انتخابات شوراها رخ داد به نظر می رسد اصولگرایان دریافته اند جدای از هم نمی توانند رای اکثریت را کسب کنند از این رو نشانه هایی به صورت روشن ، ضرورت توجه به همگرایی را نمایان می کند.