دانشگاه آزاد هیچگاه در مقابل قانون قرار نگرفته است / سالانه 600 دانشجوی دانشگاه آزاد بورسیه می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عبدالله امروز در هفتمین همایش سرپرستان آموزشکده های فنی و حرفه ای سما افزود: بیش از 30 مرکز علمی تحقیقاتی در استان های مختلف و واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی راه اندازی شده است.

وی افزود : دوره شروع کار دانشگاه آزاد اسلامی در اوج ناباوری، مخالفت ها و سنگ اندازی ها در سال 61 شروع شد وتاسیس دوره دکترای تخصصی و تحصیلات تکمیلی از سوی دانشگاه آزاد اسلامی یکی دیگر از خط شکنی ها در جمهوری اسلامی بود.

رئیس دانشگاه آزاد تاسیس رشته های علوم پزشکی و پزشکی را علی رغم مخالفت های دولت از ثمرات حمایت مسئولان، پیگیری ها و پایداری دانشگاه آزاد اسلامی در این راه دانست و اظهار داشت: دیگر دولت به این نتیجه رسیده است که نباید در واگذاری کارها به مردم مخالفت کند، بلکه باید بر روی آنها سرمایه گذاری کند.

دکتر جاسبی به پیشنهاد تاسیس مدارس غیر انتفاعی و تحت پوشش قرارگرفتن 10 درصد دانش آموزان کشور در زمان ریاست جمهوری آیت الله هاشمی رفسنجانی اشاره کرد و خاطر نشان کرد: در آن زمان، مدارس غیر انتفاعی سما به ریاست مهندس میرشمسی راه اندازی شد، اما چون دولت برای توسعه آموزش غیر دولتی به طور جدی حمایت نکرد، اکنون تنها یک میلیون دانش آموز کشور در مدارس غیر انتفاعی، غیر دولتی و دولتی در حال تحصیل اند.امروزه بیش از 500 مدرسه و 106 آموزشکده سما در کشور فعال اند.

وی افزود : سالانه 600 دانشجوی دانشگاه آزاد بورسیه می شوند و در سال 86، آمار هیات علمی به چهار هزار نفر می رسد به طوری که تا پایان برنامه چهارم این تعداد به 20 هزار نفر می رسند.