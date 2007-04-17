با ایران باید با احترام رفتار شود / موضوع هسته ای ایران باید از طریق دیپلماسی حل شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "مایکل مولن" با اشاره به اینکه موضوع هسته ای ایران یک موضوع دیپلماتیک بوده و باید از طریق دیپلماسی نیز حل شود اعلام کرد : ما از دهه های گذشته در منطقه خاورمیانه حضور داشته ایم و اضافه شدن چند کشتی به نیروهای ما در منطقه به معنای حمله به ایران نیست.

مولن که به ترکیه سفر کرده است؛ شب گذشته در جمع خبرنگاران گفت : منطقه خاورمیانه از اهمیت ویژه ای برای ما برخوردار است و با توجه به اینکه نیمی از جمعیت جهان در این منطقه سکونت دارند و هم چنین نظر به اینکه هدف ما برقراری امنیت در خاورمیانه است؛ هیچ جنگ جدیدی در منطقه رخ نمی دهد.

مولن در ادامه تصریح کرد : یقیین دارم که هیچ نقشه ای برای حمله به ایران وجود ندارد و معتقدم هر گونه اقدامی که علیه تهران انجام می شود؛ باید با احترام به ایران همراه باشد و مسئله هسته ای ایران نیز باید از طریق دیپلماسی حل و فصل شود.

مولن در ادامه با اشاره به انجام رزمایش های دریایی مشترک اخیر آمریکا با کشورهای مختلف گفت : این رزمایش ها فقط به منظور افزایش همکاری و هماهنگی برای مقابله با تروریسم انجام شده و هدف از انجام آنها تهدید کشور خاصی نبوده است.

چند روز پیش نیز "هانس بلیکس" بازرس سابق سازمان ملل در امر تسلیحات کشتار جمعی درباره اقدام نظامی آمریکا علیه ایران ابراز تردید کرده بود.

یادآور می شود با ورود دومین ناو هواپیما بر آمریکا به خلیج فارس شایعاتی مبنی بر احتمال حمله آمریکا به ایران شکل گرفت، اما مقامهای آمریکایی این شایعات را تکذیب کردند. برای مثال فرمانده ناوگان پنجم دریایی آمریکا درباره حضور دومین ناو هواپیمابر آن کشور در منطقه خلیج فارس گفته بود که ورود این ناو لزوما به معنای اقدامات تهاجمی نیست، بلکه در جهت حمایت از عملیاتها در افغانستان خواهد بود.