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۲۴ شهریور ۱۳۹۸، ۹:۱۴

به میزبانی دانشگاه صنعتی شریف؛

همایش «چالش نوآوری باز در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی» برگزار می شود

همایش «چالش نوآوری باز در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی» برگزار می شود

اولین همایش ملی نوآوری و بزرگترین چالش نوآوری باز در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، روزهای ۹ و ۱۰ مهرماه ۱۳۹۸ به میزبانی دانشگاه صنعتی شریف برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی شریف، رویداد چشم انداز نوآوری با هدف توجه و تمرکز بر موضوع نوآوری در یکی از مهمترین صنایع ایران یعنی صنعت نفت و گاز و پتروشیمی شکل گرفته است. این رویداد قصد دارد تا با ترسیم چشم انداز نوآوری در صنعت به معرفی، توسعه و ترویج ابزارهای مورد نیاز در دستیابی به این اهداف بپردازد.

در این راستا ضمن بهره برداری از ابزارهای توسعه و ترویج دانش تخصصی نوآوری و ارائه تجربیات ارزشمند بین المللی و داخلی در این حوزه، به رویکرد نوآوری باز و پتانسیل شرکت‌های فناور نیز در این حوزه توجه ویژه شده است به طوری که با برپایی اولین نمایشگاه اختصاصی شرکت‌های فناور، دانش بنیان و استارتاپ‌های فعال در این صنعت، گردهمایی ویژه‌ای از توانمندی‌های اکوسیستم نوآوری در این حوزه گرد هم آمده است.

ضمناً با برگزاری بزرگترین چالش نوآوری باز در صنعت، تلاش شده است تا ارتباط ویژه‌ای میان نیازمندی‌های صنعت و توانمندی‌های شرکت‌های فناور و دانش بنیان ایجاد شده و در نهایت با ارزیابی و انتخاب طرح‌های فناورانه و نواورانه برتر توسط متخصصان صنعت و دانشگاه، از آن‌ها تقدیر به عمل آید.

این همایش تخصصی با هدف بحث و بررسی در رابطه با فرصت‌ها و چالش‌های نوآوری در صنعت، انتقال رویکردهای نوین، دانش تخصصی و تجارب موفق داخلی و بین المللی در حوزه نوآوری برگزار خواهد شد و با بهره‌گیری از دانش اساتید نوآوری و نیز متخصصان صنعت، سعی خواهد کرد تا همایشی تخصصی، کاربردی و منطبق بر نیازهای روز صنعت ارائه کند.

در چالش نوآوری باز، ضمن انتقال اولویت‌های کلیدی صنعت به شرکت‌های فناور، دانش بنیان و استارتاپ ها، با شناسایی، ارزیابی و انتخاب طرح‌های فناورانه و نواورانه ارائه شده توسط این شرکت‌ها و با داوری مشترک متخصصان صنعت و دانشگاه، طی مراسم اختتامیه همایش با اهدای جوایز ۳۰۰، ۲۰۰ و ۱۰۰ میلیون ریالی از ۳ طرح برتر تقدیر به عمل خواهد آمد.

کد مطلب 4717877
مهتاب چابوک

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