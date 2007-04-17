دوره آموزشی مدیران گروه دانشگاه آزاد اسلامی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد اعلام کرد: دوره ای که امروز آغاز شد سومین دوره ویژه مدیران گروههای آموزشی دانشگاه است که با سرفصل های جدید برگزار می شود.

در این دوره آموزشی که 30 تن از مدیران گروه درآن شرکت دارند حاضرین سرفصل های: آشنایی با آیین نامه آموزشی، آشنایی با آیین نامه پژوهشی، آشنایی با قوانین دانشجویی، آشنایی با قوانین و مقررات استخدامی، برخورد با ارباب رجوع، روش های برقراری ارتباط موفق را می گذرانند و انتظار می رود مدیران گروههای آموزشی با گذراندن این دوره، در کیفیت آموزشی، پژوهشی، خدماتی و... محوله رشد یابند.

شایان ذکر است این کارگاه در 30 ساعت به مدت پنج روز در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد ادامه دارد.