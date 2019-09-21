بازیکنان استقلال و پرسپولیس مراقب باشند اخلاق را نبازند

عباس محمدرضایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص دربی نودم که سی‌ویکم شهریورماه برگزار خواهد شد، اظهار داشت: شرایط دو تیم یکسان است، هر دو مربی‌ها به تازگی به استقلال و پرسپولیس آمده و بازیکنان جوانی هم به این دو تیم پیوسته‌اند.

وی تأکید کرد: برخی بازیکنان استقلال، جوان هستند و شاید این اولین‌بار است که دربی را تجربه می‌کنند. به طور حتم آنها تعداد ۱۰۰ هزار تماشاگر را هم در ورزشگاه ندیده‌اند و این می‌تواند در روند فنی آنها تأثیرگذار باشد البته استقلال بازیکنان باتجربه هم دارد که بارها دربی را لمس کرده و می‌دانند که شرایط این دیدار چگونه است بنابراین آنها نمی‌توانند کمک مؤثری به بازیکنان جوان داشته باشند.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چه نتیجه‌ای در این دیدار رقم خواهد خورد؟ گفت: امیدوارم قبل از اینکه به دنبال نتیجه باشیم، اخلاق را نبازیم. با توجه به حساسیتی که این دیدار دارد، بازیکنان کمی از شرایط معمول خارج می‌شوند که این می‌تواند بر روی عملکرد دو تیم تأثیرگذار باشد البته عملکرد مدیران دو باشگاه هم بی‌تأثیر در نتیجه نیست. امیدوارم تا شروع دربی، پیشکسوتان هم به تمرین آمده، با بازیکنان صحبت کرده و تجربیات خود را از دربی در اختیار بازیکنان جوان قرار دهند.

هافبک پیشین تیم فوتبال استقلال خاطرنشان کرد: در دربی باتجربه‌ها، تأثیر فراوانی در دو نتیجه دارند، آنها هم می‌توانند بازی را به جنجال بکشند و هم می‌توانند آرامش را به هم‌تیمی‌های خود منتقل کنند؛ بنابراین نقش آنها در این بازی بسیار پررنگ است و می‌توانند وظایف خود را به خوبی در زمین انجام دهند.