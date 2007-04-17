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۲۸ فروردین ۱۳۸۶، ۱۶:۴۲

استاندار خراسان جنوبی

ارتش آماده پاسخگویی به هرگونه تهدید نظامی است

ارتش آماده پاسخگویی به هرگونه تهدید نظامی است

بیرجند - خبرگزاری مهر: استاندار خراسان جنوبی گفت: ارتش جمهوری اسلامی ایران همواره منادی وحدت در جهان اسلام و حافظ ارزش های سیاسی و اعتقادی ملت ایران بوده است و آماده پاسخگوی به هر گوه تهدید نظامی را دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سید صولت مرتضوی در مراسم صبحگاه مشترک نیروهای مسلح خراسان جنوبی نقش ارتش در دوران دفاع مقدس را به یاد ماندنی دانست و افزود: ارتش با هوشیاری در دوران دفاع مقدس، توانست دشمنی را که به عمق مرزهای کشور هجوم آورده بود به عقب براند.


وی از ارتش به عنوان کلمه طیبه و مأمن ملت یاد کرد و اظهار داشت: ارتش جمهوری اسلامی ایران همواره منادی وحدت و حافظ ارزش های سیاسی و اعتقادی جهان اسلام بوده و خواهد بود.

 
به گفته استاندار خراسان جنوبی، هیچ گاه نقش ارزنده ارتش و فرماندهان دلاور و شجاع آن هم چون شهید صیاد شیرازی،آبشناسان و ستاری از ذهن ملت محو نخواهد شد.

 

فرمانده ارشد ارتش خراسان جنوبی نیز در این مراسم از آمادگی همیشگی نیروهای این فرماندهی در مقابل هرگونه تهدید خبر داد.

 
امیر رستگار منش خطاب به دشمنان نظام و انقلاب گفت: دشمنان اسلام بدانند که اگر قصد تجاوز به جمهوری اسلامی نمایند، ارتش قاطعانه با آنان برخورد می ‌کند و با تمام توان از حدود کشور دفاع خواهد کرد.

 
به گزارش مهر، این مراسم با حضور فرماندهان عالی رتبه نظامی و انتظامی خراسان جنوبی و به مناسبت فرارسیدن روز ارتش جمهوری اسلامی ایران در مرکز آموزش 04 بیرجند برگزار شد.

 

کد مطلب 471805

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