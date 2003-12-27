پرسپوليس قو يترين تيم ليگ برتر است

مهدي تارتار هافبک مياني ابومسلم درگفت و گوبا خبرنگار "مهر" ضمن بيان اين مطلب به ديدارروزجمعه تيمش مقابل پرسپوليس اشاره کرد وافزود: هرچند پرسوليس اين بازي را با تساوي به پايان برد اما من معتقدم اين تيم هنوزهم قويترين تيم فوتبال ليگ برتربوده واز شانس زيادي براي قهرماني برخوردار است.

تارتار ادامه داد: درتمام ديدارهاي گذشته ليگ برترابومسلم تيمي بوده که حريفش را تحت فشار قرار مي داد و کمتر پيش مي آمد که رو به کارهاي دفاعي بياورد اما در بازي با پرسپوليس آنها آنقدر خوب کار کردند که ما دراکثر دقايق نيمه دوم تحت فشار بوديم . با اين حال چون از قبل مي دانستيم که بايد علي دايي و جواد کاظميان را بگيريم، تاکتيک هاي آنها را خنثي کرديم.

هافبک فصل قبل پرسپوليس با بيان اينکه مربيان ابومسلم شناخت بسيار خوبي نسبت به بازي پرسپوليس داشتند گفت: به نظر من مشکل اصلي پرسپوليس در بازي با ابومسلم اين بود که همه توپ هاي اين تيم به علي دايي ختم مي شد و چون ما اين بازيکن و جواد کاظميان را گرفته بوديم نتوانستند خطرجدي را روي دروازه ابومسلم ايجاد کنند. ما به خوبي مي دانستيم که جواد کاظميان و علي دايي مهرهاي تاثيرگذار پرسپوليس هستند و با مهار اين دو بازيکن ديگر آنها نمي توانند کارايي لازم را داشته باشند.

تارتار افزود : البته ما اصلا فکرعيسي ترائوره را نکرده بوديم و اين بازيکن در دقايق پاياني که به ميدان آمد توانست خطرات جدي را روي دروازه ما پي ريزي کند.

هافبک مياني ابومسلم درپايان گفت : اميدوارم که تيم ما بتواند در ديدارهاي آينده نيز به همين منوال نتيجه بگيريم تا درپايان فصل به عنوان شايسته اي دست پيدا کنيم.