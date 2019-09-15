به گزارش خبرگزاری مهر، توانایی کریم بنزما در گلزنی از فصل گذشته به این فصل هم منتقل شده است. او که فصل گذشته برای تیم فوتبال رئال مادرید ۳۰ گل زد، در فصل جاری تا اینجای کار در ۴ بازی ۴ گل زده است.

از زمانی که کریستیانو رونالدو رفته مسئولیت گلزنی او به شماره ۹ تیم منتقل شده است و او هم به خوبی توانسته تیمش را پیش ببرد. او گلزنی را در بازی مقابل لوانته ادامه داد، جایی که با ضربه سری زیبا دروازه حریف را باز کرد.

شکی نیست با هر گلی که برای مادرید می‌زند جایگاهش را در قلب هواداران این تیم محکم‌تر می‌کند. مهاجم فرانسوی که ۳۱ سال سن دارد در حال حاضر و با این سن در حال تجربه کردن یکی از بهترین دوران بازی‌کردنش است.

بنزما توانسته تا به حال در لیگ اسپانیا ۱۵۲ گل بزند و با این آمار در جدول رده‌بندی بهترین گلزنان این لیگ در کنار خولیو سالیناس در رده نوزدهم قرار داد. مطمئنا او از این رتبه بالاتر هم خواهد رفت.