باید در اصفهان امتیاز بگیریم / از این هفته به ترکیب استقلال بازمی گردم

اصغر طالب نسب با بیان این مطلب در گفتگوبا مهر افزود: بازی با سپاهان آخرین بازی خارج از خانه و دشوارترین بازی ماست . اگر بتوانیم در این بازی کسب امتیاز کنیم شانس قهرمانی مان بیشتر شده ومی توانیم با خاطری آسوده در بازی های خانگی در پی رسیدن به قهرمانی باشیم.

وی ادامه داد: سپاهان یکی از تیم های خوب لیگ برتر که در زمین خود نتایج خوبی کسب کرده است. شکست دادن این تیم در اصفهان آسان نیست وهمین اینکه بتوانیم امتیازبگیریم برای مان نتیجه قابل قبولی است.

هافبک تیم فوتبال استقلال تهران اذعان داشت: در بازی با ابومسلم یکی از بازیکنان ثابت تیم بودم اما به دلیل بیماری درآخرین لحظه از ترکیب خارج شدم. به واسطه بازی خوبی هم که تیم در مشهد ارائه کرد مربیان در ترکیب اصلی برای دیدار با برق شیراز تغییراتی اعمال نکردند. درحال حاضر شرایط ایده الی دارم وگمان می کنم در بازی روز جمعه مقابل سپاهان در ترکیب اصلی باشم.