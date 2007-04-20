امکان جذب کتابدار برای کتابخانه مرکزی یاسوج وجود ندارد

محمود شفیعی مدیر امور کتابخانه های عمومی استان کهگیلویه و بویراحمد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تکمیل کتابخانه مرکزی استان، گفت: این کتابخانه در زیربنای چهار هزار متر مربع و در فضایی به مساحت پنج هزار متر مربع و در سه طبقه ساخته شده است. ظرفیت مخزن آن 160 هزار جلد است و دارای بخش های مختلفی از جمله بخش اینترنت، کودکان، نابینایان و تحقیق و پژوهش است.

وی با بیان اینکه تاکنون یک میلیارد و 600 میلیون تومان برای آن هزینه شده است، افزود: چند روز پیش نیز پس از برآورد اعتبارات موردنیاز جهت تکمیل پروژه این کتابخانه و در جلسه مشترکی که با معاون استاندار، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس (دستگاه اجرایی پروژه کتابخانه مرکزی) استان داشتم، مبلغ یکصد میلیون تومان دیگر برای آن جذب کردیم. اما با این وجود، امسال و تا زمان بهره برداری، اعتباری در حدود 220 میلیون تومان دیگر باید برای آن هزینه شود.

مدیر امور کتابخانه های عمومی استان کهگیلویه و بویراحمد همچنین با اشاره به نیاز کتابخانه مرکزی یاسوج به حداقل 50 کتابدار، گفت: با توجه به مشکلات مالی نهاد در سال جاری درباره جذب نیروی متخصص، متاسفانه امکان جذب نیروی رسمی را نداریم و مجبوریم با استفاده از تعدادی نیروی پاره وقت و شاغل در کتابخانه های دیگر کتابخانه مرکزی را راه بیندازیم.

شفیعی ابراز امیدواری کرد با تامین بخشی از بودجه نهایی کتابخانه مرکزی یاسوج این پروژه تا خرداد ماه امسال به بهره برداری برسد.

به گزارش مهر، نهاد کتابخانه های عمومی کشور پیش از این قرار بود آزمون استخدامی به منظور جذب حداقل 500 کتابداران را در سراسر کشور برگزار کند که به دلیل وجود مشکلات مالی برگزاری این آزمون به تعویق افتاده است.