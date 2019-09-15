اعمال محدودیت سرعت برای حفاظت از «یوز» حدفاصل محور میاندشت میامی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید تیمور حسینی ظهر یکشنبه در جلسه شورای راهبردی تصادفات استان سمنان به میزبانی سالن مدیریت بحران استانداری ضمن بیان اینکه حدفاصل کاروانسرای میان دشت میامی تا روستای عباسآباد محدودیت سرعت اعمال خواهد شد، ابراز داشت: این امر به دلیل منطقه عبور یوزپلنگ و برای حمایت از این گونه پرارزش جانوری کشور مصوب شده است.
وی ضمن بیان اینکه این تصمیم بر اساس پیشنهاد مدیرکل حفاظت محیطزیست سمنان و با هماهنگی پلیسراه استان و موافقت پلیسراه کشور اتخاذشده است، افزود: لازم است تا تجهیزات و امکانات موردنیاز در راستای تحقق این مهم در اسرع وقت در این محور نصب شود.
ضرورت استانداردسازی و ایمنسازی خودروهای ساخت داخل
فرمانده پلیسراه کشور بابیان اینکه بخش قابل توجهی از مسیر تهران تا مشهد مقدس در استان سمنان قرارگرفته است، ابراز داشت: همین موضوع این استان را در وضعیتی خاص قرار داده است که میطلبد تا توجه بیشتری به این محور ارائه شود.
حسینی ضمن بیان اینکه آمار تصادفات کشور از دو سال گذشته به طرز خطرناکی افزایش یافت که این مهم نگرانکننده است، تصریح کرد: تصمیمگیری در حوزه تصادفات و بررسی راهکارها نیاز به تلاش گروهی دارد و باخرد جمعی کسب میشود
وی ضمن بیان اینکه بهعنوان یک کارشناس اگر ۲۰ میلیون خودرو موجود در کشور استانداردسازی و ایمن شود، بدون شک آمار تصادفات را بیش از ۷۰ درصد کاهش خواهد داد، افزود: برای تولید امنیت ترافیکی، نیاز به استانداردسازی و ایمنسازی خودروهای ساخت داخل وجود دارد.
ضرورت ایجاد مجتمعهای رفاهی خدماتی
فرمانده پلیسراه کشور بابیان اینکه در بررسی مؤلفههای تصادف به سه موضوع راه، انسان و وسیله نقلیه توجه شده است، ابراز داشت: در اکثر موارد نیز بیش از ۹۰ درصد تقصیر را به گردن انسان انداختهایم اما در این بین و در بررسی مؤلفههای منجر بهتصادف، همواره از موضوع مدیریت غافل بوده و به آن توجه نشده است.
حسینی ضمن بیان اینکه شرایط ناایمن برخی از محورهای مواصلاتی کشور اولین خطای رانندگان را تبدیل به آخرین خطای آنان میکند، اضافه کرد: برای کاهش تصادفات اولویت در ایجاد مجتمعهای رفاهی خدماتی باید به عمق محور باشد نه صرفا توجه خاص به سی کیلومتری شهرها که امیدواریم این مهم در توجه مسئولان ذیربط واقع شود.
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